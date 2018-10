Maradona, enfadado con Infantino, dejará el equipo de leyendas FIFA

LEA TAMBIÉN

El ex astro argentino Diego Armando Maradona afirmó que se siente defraudado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y anunció que se retirará del “equipo de las leyendas” de la entidad rectora del fútbol mundial.

“Tengo que hablar con Infantino porque me voy a retirar de las leyendas. No tuvimos el respeto adecuado”, declaró Maradona en una entrevista que publicó este lunes 1 de octubre de 2018 el diario argentino Clarín.



El campeón del mundo en México 1986 expresó su enojo con el máximo dirigente de la FIFA y al ser consultado acerca de si se sintió defraudado por Infantino, respondió: “Sí, claro que me defraudó. Y se lo quiero decir en la cara”. “El premio de The Best del año pasado si no iba Maradona parecía que no se hacía. Yo me sentía Richard Gere. Y este año no me llegó ni la invitación. En ese desorden yo no voy a estar. Yo no tengo ningún compromiso. ¿Sabés por qué? Porque de la FIFA no cobré ni un dólar. A mí no me hacen decir lo que ellos quieran ni Infantino ni (el ex presidente de la entidad Joseph) Blatter ni (Julio) Grondona si resucita”, subrayó.



Maradona respaldó públicamente la llegada de Infantino a la presidencia de la FIFA y lo acompañó en múltiples eventos durante un largo tiempo, en una relación que se quebró en los últimos meses, según señaló el capitán de la selección argentina campeona del mundo en México 1986.



Maradona formó parte de las leyendas FIFA, un grupo de ex jugadores que utiliza el organismo como embajadores del fútbol. El astro argentino protagonizó varios exabruptos en el Mundial de Rusia y su comportamiento fue reprobado por la FIFA.



Maradona, de 57 años, dirige actualmente al Dorados de Sinaloa, de la categoría del Ascenso mexicano.