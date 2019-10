Diego Armando Maradona cumple 59 años arropado por el amor de la afición 

LEA TAMBIÉN

Diego Armando Maradona agradeció este miércoles 30 de octubre del 2019 y consideró inolvidables la muestras de cariño recibidas en su cumpleaños número 59, que acumulan hechos históricos para el fútbol e innumerables polémicas.

“GRACIAS por el recibimiento que me dan en cada ciudad a la que voy, esto es INOLVIDABLE. No tengo palabras para la gente, para Maxi Rodríguez, para mis excompañeros, para los dirigentes de los clubes. Y para mis jugadores, mi cuerpo técnico y mi presidente, por este regalo adelantado de cumpleaños”, escribió en su cuenta de Instagram.



Gimnasia y Esgrima La Plata, el equipo que dirige Maradona, venció como visitante por 0-4 a Newell’s Old Boys en un partido antecedido por un emotivo homenaje de la hinchada del equipo rival.



Maradona jugó en el conjunto rosarino de 1993 a 1994 y el martes 29 de octubre fue recibido como un rey.



El club incluso le preparó un “trono” para que pueda estar sentado al borde

del campo durante el encuentro.



Maradona, que desde que sumió en septiembre consiguió dos victorias y cuatro derrotas, fue alabado cada vez que el equipo jugó de local y de visitante.



Además, recibió cientos de felicitaciones este miércoles por su cumpleaños.

A través de su cuenta de Instagram, el campeón del mundo le agradeció a Nicolás Maduro, quien le envío una carta.

“Hoy recibí este regalo de cumpleaños de parte de una de las personas que más admiro, el presidente Nicolás Maduro, con un gran mensaje: La vida hay que darla todos los días, no es una sola vez, es todos los días. Muchas gracias presidente”, escribió.





Una de sus hijas, Gianinna Maradona, lo saludó con un largo y emotivo posteo en su cuenta de Instagram.

“Feliz vuelta al sol al primer hombre que me llevó de la mano a disfrutar la vida. Gracias por todo lo que hiciste y dejaste en mí. Llevo conmigo una parte de vos, esa que me regalaste cuando era chiquita. Sí, llevo conmigo una parte de tu corazón”, posteó Gianinna Maradona.

El ambiente del fútbol también se vio convulsionado por el cumpleaños de Maradona.



Muchos excompañeros de equipo y clubes como Gimnasia, Boca Juniors, Argentinos Juniors, Lanús y el Nápoles, entre otros, lo saludaron a través de las redes sociales.

‘El Lobo’ incluso lanzó una nueva camiseta, que será el tercer uniforme,

conmemorativa al Mundial de 1986.



Maradona también fue saludado por la Conmebol.



“Dueño de una zurda mágica y un temible dribleo. Considerado por muchos el mejor jugador de todos los tiempos. Saludamos en su cumpleaños al único, Diego Armando Maradona”, escribió el órgano rector del fútbol sudamericano

a través de Twitter.

¡Felicidades, Diego!🎂 pic.twitter.com/QcXXZ8rggF — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 30, 2019



Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), utilizó la misma red social para felicitarlo.



“Muchísimo de esta AFA no hubiese sido lo mismo sin que Diego entregase lo máximo y más por esta camiseta. Feliz cumple, Maradona”, escribió.

Muchísimo de esta @afa no hubiese sido lo mismo, sin que Diego entregase lo máximo y más por esta camiseta. Feliz cumple #Maradona 🇦🇷⚽️ pic.twitter.com/1oDfoaa3rZ — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) October 30, 2019



El entrenador de Gimnasia también recibió el saludo institucional de la AFA a través de la cuenta de la Selección de Argentina. “Reconocimiento. Hoy cumple años Diego Armando Maradona, leyenda del fútbol y campeón del mundo con Argentina en 1986. ¡Felicidades, Diego!”, publicó el ente.