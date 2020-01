Diego Cuvi: ‘No hemos visto a los ayudantes de Jordi Cruyff’

LEA TAMBIÉN

Diego Cuvi, preparador físico de la Selección ecuatoriana Sub 23, indicó que los asistentes del entrenador Jordi Cruyff no han tenido contacto con la delegación que está en Colombia. Además, aseguró que la falta de ayuda de los clubes afectó al rendimiento de la Tricolor.

Siete goles en dos partidos. Ese es el registro de goles en contra de la Selección en el Preolímpico Sub 23 de Colombia. En la primera fecha, Chile goleó 3-0 a Ecuador y, en la segunda fecha, los cafeteros ganaron por cuatro goles de diferencia.



Cruyff, entrenador de la Selección mayor, manifestó que enviaría a sus asistentes al certamen internacional. “Esta semana inicia un torneo interesante (Preolímpico). Vamos a ver a los jugadores. Tenemos una base, pero con el tiempo podrá cambiar. Creo que lo más importante es estar abierto a incorporar jugadores que no había visto antes. El mensaje es empezar desde cero y que todos tengan su oportunidad. Jugadores jóvenes y de experiencia serán tomados en cuenta para formar un equipo fuerte”, dijo el

pasado 16 de enero.



Sin embargo, el profesor Cuvi aseguró que no ha visto a nadie del cuerpo técnico del DT neerlandés. “Acá no hemos no los hemos visto, ni están concentrados con la delegación, ni tampoco conocemos quiénes son los miembros del cuerpo técnico de Jordi Cruyff. Nadie ha venido”, comentó en

diálogo con Mach Deportes (92.9 FM en Quito).



Cruyff no se encuentra en el país. El DT de 45 años debutó, el pasado lunes 20 de enero de 2020, como comentarista radial en la cadena Ser de España. El entrenador tiene previsto volver a Ecuador en los primeros días de febrero para iniciar los trabajos antes del estreno de las Eliminatorias.



La Selección ecuatoriana no contó con los jugadores de Aucas, Emelec y de varios clubes internacionales para el torneo. Según Cuvi, esto afectó en la planificación. “La gran mayoría de clubes nos ha apoyado, pero hay otros clubes que no nos han ayudado, no se si será por la Federación, por nosotros o temas de los clubes. Por esa razón estamos pagando las consecuencias. Argentina es un ejemplo de apoyo de los clubes porque ellos buscan ganar, son campeones olímpicos y entienden. En el fútbol ecuatoriano no se entiende eso y se piensa que con ñeque se puede ganar”, señaló.

