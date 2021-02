Damián Díaz fue convocado por el DT Gustavo Alfaro para un microciclo de la Selección Ecuatoriana

El futbolista Damián Díaz, argentino, nacionalizado ecuatoriano, fue convocado la noche del domingo 21 de febrero del 2021, por el seleccionador Gustavo Alfaro por primera vez a la Tricolor.

Díaz, que juega en Barcelona, se unirá a otros 23 jugadores en la Casa de la Selección, en Quito, en un microciclo que fue convocado por Alfaro, antes de los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas, que se jugarán desde marzo.



Díaz fue elegido el mejor futbolista del campeonato del 2020, por la LigaPro, por su campaña realizada la temporada pasada. También quedó campeón con Barcelona. Su rendimiento fue destacado en su club, pero algunos entrenadores ecuatorianos se oponían a que sea convocado a la Selección porque consideran que no encaja en la propuesta de juego del DT Alfaro.



Carlos Torres Garcés, exfutbolista y exentrenador de clubes ecuatorianos, considera que Díaz "no encaja en el sistema de juego de la Selección. "La Selección tiene jugadores rápidos en este momento y Díaz no entra en esa estructura", dijo.

🤩 ¡Aquí empieza una nueva ilusión!



💪 Estos son los convocados por el DT, #GustavoAlfaro, para el microciclo de trabajo que se realizará desde el lunes 22 al miércoles 24 de febrero en la Casa de la Selección.#TodosEntrenamosALaTri🇪🇨 pic.twitter.com/gDxHIq5Isq — La Tri (@LaTri) February 22, 2021



Otros jugadores que se destacan son Adolfo Muñoz, de LDU, que este fin de semana del 20 y 21 de febrero hizo dos goles en el campeonato; también Jhonny Quiñónez, del Aucas, que tubo un buen rendimiento en la primera fecha del campeonato de la Liga Pro.

Los jugadores se reunirán desde la tarde de este lunes 22 de febrero y trabajarán hasta el miércoles 24.



Ecuador jugará el 25 de marzo ante Venezuela y el 30 será local en el estadio Rodrigo Paz ante Chile.



Los convocados fueron los siguientes:



Arqueros



José Gabriel Cevallos / Olmedo

Víctor Mendoza / Barcelona

Pedro Ortiz / Emelec

Jorge Pinos / Independiente



Defensas

Moisés Corozo / LDU

Ángel Gracia / Emelec

Franklin Guerra / LDU

Anthony Landázuri / IDV

Pedro Pablo Perlaza / LDU

Luis Segovia / IDV

Luis F. León / Barcelona

Leonel Quiñónez /Barcelona



Mediocampistas

Jordy Alcívar /LDU

Dixon Arroyo / Emelec

Alejandro Cabeza / Emelec

José Cevallos / Emelec

Damián Díaz /Barcelona

Jhojan Julio / LDU





Delanteros

Adolfo Muñoz / LDU

Jhonny Quiñónez / Aucas

José Angulo / Manta

Janner Corozo / Delfín

Adonis Preciado / Barcelona

Joao Rojas / Emelec