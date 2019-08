Juan Alfredo Cuentas revela que Barcelona canceló USD 120 000 a Guillermo Almada

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El vicepresidente administrativo de Barcelona Sporting Club, Juan Alfredo Cuentas, refutó las declaraciones del exentrenador del club, Guillermo Almada, sobre la deuda que mantiene el club con él y su cuerpo técnico. Según el directivo canario, en junio del 2019, pagaron parte de los valores pendientes.

“Con el profesor Almada si mal no recuerdo la deuda era de USD 600 000 y se han pagado USD 120 00 hasta hace dos semanas. Me llamó mucho la atención que diga que no se le ha pagado nada”, dijo Cuentas, en los exteriores del estadio Monumental, este lunes 12 de agosto.



Días atrás, el estratega charrúa denunció que el club no había cancelado los valores pendientes, además de que había poca comunicación con los actuales directivos de Barcelona SC. Almada estuvo en el club hasta abril del 2019.



Cuentas agregó que la deuda con Almada se debe al último mes que trabajó en el club, además de los premios que se habían convenido por la Copa Libertadores del 2017 y el campeonato nacional del 2016.