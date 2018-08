Euforia en Cuenca por la clasificación del ‘Expreso Austral’ a los octavos de final de la Sudamericana

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los hinchas del Deportivo Cuenca, particularmente los integrantes de la ‘Crónica Roja’ (la barra oficial del club), celebraron con euforia la clasificación del equipo ecuatoriano a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El cotejo ante Jorge Wilstermann se jugó la tarde y noche de este martes 31 de julio del 2018 en el estadio Félix Capriles, en Cochabamba, Bolivia.

Los seguidores del representativo azuayo salieron a la avenida Remigio Crespo Toral, una de las más concurridas de la capital azuaya, para festejar la clasificación. Más 50 eufóricos aficionados saltaron y entonaron cánticos mientras hacían flamear banderas rojas y amarillas con el escudo del club. Los conductores de los vehículos, por su parte, hacían sonar los pitos como señal de apoyo.



Darwin Ortega, uno de los integrantes de la ‘Crónica Roja’, lució tranquilo durante el partido porque estaba confiado en el buen momento del equipo. Sin embargo, se puso tenso en los lanzamientos penales y más cuando fallaron el argentino Emiliano Bonfigli y Marco Mosquera. Recuperó la confianza cuando el arquero Bryan Heras atajó dos lanzamientos penales. La angustia fue unánime en el penal definitivo cobrado por Bryan Carabalí.



“Carabalí no ha cobrado penales y por eso me puse nervioso, no quería ver”, dijo Ortega. Una vez lograda la clasificación, la fiesta se prendió en el bar Safari y desde allí se dirigieron al reloj que está ubicado en los exteriores del estadio Alejandro Serrano Aguilar. La mayoría coincidió que las figuras más relevantes del encuentro fueron el volante ofensivo Édison Preciado y el golero Heras.

Los festejos de los hinchas de la ‘Crónica Roja’ también se registraron en las afueras del estadio boliviano Félix Capriles, en donde Juan Segarra lideró un grupo de unas 50 personas. Hubo aficionados que viajaron 10 días para apoyar al equipo. De Guayaquil se trasladaron a Lima y de allí tomaron un avión a Santa Cruz de la Sierra para nuevamente dirigirse en bus a Cochabamba.