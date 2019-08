Deportivo Quito ya se prepara para una final y para la Copa Pichincha

LEA TAMBIÉN

Los dos corazones del Deportivo Quito están latiendo. La gran campaña de la ‘AKD’ en el campeonato amateur de Pichincha lo tienen en el primer lugar de la tabla de la segunda etapa y en la acumulada. El Quito camina firme a lograr el campeonato de la primera ronda.

¿Cuál es el camino a seguir? Lo primero será sumar el punto que le falta para adjudicarse el primer lugar en la segunda etapa. Para esto tendrá que jugar primero ante Luz de América, el sábado 31 de agosto del 2019, a las 16:00, en el estadio de Calderón.Una vez que se confirme en el primer lugar, el Quito tendrá que jugar una final única con el Cumbre Alta, equipo ganador de la primera etapa del campeonato.

“Estamos contentos con el rendimiento del equipo. Los muchachos han respondido y están comprometidos con la causa de volver a la Segunda. Hay el compromiso del grupo por pelear”, manifestó el presidente de la ‘Academia’, Juan Manuel Aguirre.



El directivo sostiene que gran parte del éxito logrado hasta el momento se debe al respaldo de la hinchada. En todos los juegos del torneo amateur, el promedio de asistencia ha sido entre 2000 y 4000 hinchas en los partidos tanto de local como de visitante en el campeonato.



Todavía no se ha confirmado el día y la hora de la final. La directiva del Quito quiere organizar una fiesta para lograr el título de la primera fase. Según la Asociación de Fútbol Amateur de Pichincha, las ligas cantonales deberán enviar las nóminas de los campeones, vicecampeones y los equipos que terminen en el tercer lugar. Uno de los principales requisitos será tener personería jurídica.



Cuando esto ocurra, la Asociación convocará a las delegados de los clubes y allí se definirá la modalidad del campeonato con el que se jugará la Copa Pichincha, el calendario de juegos y el esquema que tendrán para definir el campeón.

Los hinchas del Deportivo Quito llegaron hasta el estadio Rumiñahui de Sangolquí para el partido ante Espuce, el viernes 24 de mayo del 2019. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO



Este año, el campeón de la Copa Pichincha tendrá el derecho a jugar en la Segunda Categoría el próximo año. ¿No hay el riesgo de que el Deportivo Quito no sea aceptado por las deudas que tiene?



Aguirre explica que el plan del equipo es comenzar a negociar con los acreedores una vez que se tenga la posibilidad de jugar en la Segunda. “En el amateur no se generan recursos. Vamos a empezar a hablar con los acreedores cuando logremos el ascenso a la Segunda”, detalló.



Según Aguirre, en este año no se han recibido notificaciones de pago emitidas por la FIFA. Tampoco el club ha generado más deudas porque en el fútbol amateur no se pagan salarios ni hay obligaciones como la afiliación al IESS. Por ahora, el principal objetivo es adquirir el cupo en la Segunda Categoría de Pichincha.