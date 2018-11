Deportivo Quito apela a la unión del grupo y Espoli, a sus talentos jóvenes

LEA TAMBIÉN

Renato Salas es entrenador de fútbol, pero además tiene estudios de ‘coaching’. El DT del Deportivo Quito intercala conceptos técnicos con charlas motivacionales en la preparación de los partidos.

El sábado 10 de noviembre de 2018, el cuadro azulgrana debuta en la Copa Ecuador, el torneo implementado desde esta temporada por la Ecuafútbol. Visitará al América de Ambato, campeón provincial de Tungurahua, desde las 12:00 en el estadio Bellavista.



El cuadro quiteño recibió una invitación para participar en el torneo, que solo reúne a los campeones provinciales de Segunda Categoría, equipos de la Serie B y desde fases más avanzadas a los de la A.



“Si usted mira la tabla, nosotros debimos ser los campeones, pero por las sanciones de FIFA por las deudas y la resta de puntos (al equipo lo sancionaron con 24 puntos) no fue así”, dice el motivador Salas en el complejo de Carcelén.



El pasado fin de semana, el cuadro azulgrana estuvo en una hostería en el noroccidente de Pichincha. Fue un tiempo de convivencia, en el cual el entrenador-coaching Salas potenció un mensaje clave antes de afrontar la competencia: la unión del grupo.

Salas planteó ejercicios en los cuales los jugadores debían escoger entre lanzarse solos a la piscina o permanecer trabajando en equipo. Dice el DT que ese fue un tiempo para que la plantilla se conozca mejor y para que los jugadores experimentados (Luis Fernando Saritama, Álex Colón, Walter Iza) compartan sus experiencias con los futbolistas más jóvenes.



“En una concentración, todos los detalles son importantes. Los chicos más jóvenes aprenden todo mediante la observación de lo que hacen los jugadores de más experiencia. Hemos consolidado durante dos años un equipo que puede dar pelea”, dice convencido el entrenador.



Su criterio es compartido por Luis Fernando Saritama, capitán y líder del equipo. “Este era un momento de ayudar al equipo. Cualquier hincha haría lo mismo: empujar para impulsar al equipo”, dice el lojano, quien además de jugar ha ayudado al equipo a fortalecer sus divisiones juveniles, con el proyecto de su centro formativo llamado LFS.



El equipo tiene previsto viajar esta tarde rumbo a Baños, en donde se concentrará antes del partido de mañana con el América. Este equipo es dirigido técnicamente por Patricio Hurtado, quien la temporada pasada consiguió el ascenso a la Serie A con Técnico Universitario. Dirigió al ‘Rodillo’ hasta la primera fase del torneo.