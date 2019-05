Dep. Cuenca viaja a Quito para tramitar visas a EE. UU. antes del juego con Liga

LEA TAMBIÉN

Deportivo Cuenca viaja a Quito, vía terrestre, la tarde de este jueves 16 de mayo del 2019 con una delegación aproximada de 30 personas. El objetivo es tramitar las visas para Estados Unidos y luego jugar con Liga de Quito, cotejo de la fecha 14 de la LigaPro previsto para este sábado 18 de mayo del 2019, desde las 18:30, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Salvo Édison Preciado, quien está lesionado, viaja todo el plantel que está en consideración para el cotejo amistoso que se jugará el próximo 29 de junio en el estadio Red Bull Arena de New Jersey, desde las 19:00. Según informó el vicepresidente del equipo cuencano, Fabrizzio Vázquez, el rival será Barcelona Sporting Club.



Jorge Verdugo, jefe de prensa del ‘Expreso Austral’, comunicó que este viernes 17 de mayo se entrenarán al mediodía en la cancha de la Casa de la Selección. Luego de esa práctica, el técnico interino Jerson Stacio escogerá a los 18 integrantes para el partido con Liga y el resto de los jugadores retornará a Cuenca.



El goleador argentino Raúl Becerra y el volante ofensivo lojano Jonny Uchuari, por separado, ofrecieron una conferencia de prensa la mañana de este jueves 16 de mayo. Ambos coincidieron que el objetivo es salir de la mala racha de seis derrotas y un empate en las últimas siete fechas.



Sobre Liga de Quito destacaron la fortaleza del conjunto cuando juega de local y la velocidad de sus atacantes. La idea es contrarrestar con marca a presión y tratando de mantenerse concentrados todo el partido, cometiendo los mínimos errores posibles.



Becerra aseguró que Liga es un rival de jerarquía, con jugadores de la selección nacional. “En muchas partes de los partidos no fuimos ordenados y aquello nos costó. La intranquilidad de no tener espacios genera incertidumbre en el juego”. El plantel tiene como objetivo ganar a Liga de Quito y Guayaquil City para terminar tranquilos la primera etapa de la LigaPro antes del receso para la Copa América.