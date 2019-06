Gabriel Corozo, Abel Araujo y Rubén Canga también quedan oficalmente fuera del Deportivo Cuenca

LEA TAMBIÉN

Los defensas Gabriel Corozo y Rubén Canga, así como el volante ofensivo Abel Araujo, se suman a los jugadores que no continuarán en Deportivo Cuenca. Así lo oficializó el club la tarde de este miércoles 19 de junio del 2019, a través de sus redes sociales.

Los tres futbolistas se unen a los defensas Luis Luna, Carlos Cuero y Anthony Bedoya, quienes el segundo semestre jugarán en otros conjuntos nacionales de la LigaPro. El primero lo hará en Guayaquil City y los dos últimos reforzarán al representativo de Sociedad Deportiva Aucas.



Antes del receso de la Serie A, por la Copa América, también quedó fuera del plantel cuencano el defensa Fabricio Bagüi. Él fue separado por indisciplina. Y la lista de jugadores que se alejan del ‘Expreso Austral’ no termina porque hay otros nombres como Marco Mosquera, quien no desmintió una posible vinculación a otro club.

Damos a conocer que los jugadores Abel Araujo, Rubén Cangá y Gabriel Corozo, no continuarán en Deportivo Cuenca en lo que resta del año 2019. pic.twitter.com/Xcn3pSffs2 — Club Deportivo Cuenca (@DCuencaOficial) 19 de junio de 2019



En el caso de Corozo, Canga y Araujo no jugaron este año ningún partido de la LigaPro ni de la Copa Ecuador porque no fueron inscritos debido al Fair Play económico impuesto por la LigaPro. La dirigencia cuencana no pudo cubrir de manera eficiente su presupuesto. Corozo llegó como la gran contratación, procedente del Elche, equipo de Segunda Categoría de España.