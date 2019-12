Deportivo Cuenca se arma con lentitud por falta de dinero y con acreedores impacientes

LEA TAMBIÉN

Deportivo Cuenca anunció la noche del 18 de diciembre del 2019, a través de sus redes sociales, la contratación de su segundo nuevo extranjero. Se trata del volante charrúa Bruno Foliados Suárez, cuyo último club fue el Boston River, de Uruguay.

El futbolista uruguayo se une al volante argentino Luca Mancinelli, quien firmó su contrato el pasado 14 de diciembre. El tercer foráneo, por ahora, es el defensa argentino Brian Cucco, quien juega desde enero del 2017 en el conjunto colorado. La dirigencia pretende nacionalizarlo.



Para Foliados, quien a finales de marzo del 2019 sufrió en la cancha la fractura de cráneo, será su tercera experiencia fuera del país. Se estrenó como futbolista en el equipo brasileño Toledo y el 2015 jugó en el Real España de Honduras, teniendo como técnico a Miguel Falero.

Sangre y garra charrúa para nuestro equipo. Bienvenido Bruno Foliados, volante extremo izquierdo que se sube al #ExpresoAustral 2020. pic.twitter.com/iaoDeaQLTo — Club Deportivo Cuenca (@DCuencaOficial) December 19, 2019

El ‘Expreso Austral’ se arma con lentitud por la falta de dinero puesto que no puede competir económicamente con otros clubes que buscan a los mismos jugadores. La dirigencia confirmó que no hay ninguna propuesta oficial por el arquero Brian Heras, quien seguirá en el plantel.



Por otra parte, los acreedores están molestos porque no les cumplen con sus obligaciones. Es el caso del técnico argentino Luis Soler, quien en su cuenta de Twitter (@LuisSolerDT) denunció que la dirigencia aún no paga el cheque protestado por cuenta cerrada. Su molestia se acrecienta porque nadie le contestan el teléfono.



El estratega de 68 años anticipó que, de seguro, cuando le lleguen las sanciones al club o a los dirigentes, “todos seremos malos y ellos víctimas”.



Hay otros acreedores que esperan con impaciencia, como Brian Heras, a quien se le adeuda USD 70 000. Se conoce que el déficit del club al final del 2019 bordeará los USD 2 millones.