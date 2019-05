Macará llegó a Cuenca con la idea de sacar provecho de la presión que tendrá su rival

LEA TAMBIÉN

Sin preocupaciones y decididos a sacar ventaja del mal momento que experimenta Deportivo Cuenca. Así están los jugadores y el cuerpo técnico del Macará previo al cotejo que se juega este viernes 10 de mayo del 2019, desde las 20:00, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. El partido abre la fecha 13 de la LigaPro.

El conjunto ambateño, cuarto en la tabla de posiciones con 23 puntos en 12 fechas, llegó optimista a la capital azuaya la noche de este jueves 9 de mayo. Su técnico, el cuencano Paúl Vélez, confió en que la reacción del conjunto colorado no se concrete ante su equipo. El ‘Expreso Austral’ es undécimo con 15 unidades.



Los dirigidos por el técnico argentino Luis Soler no ganan desde hace seis partidos, cuando el 18 de marzo superaron 4-3 de local al cuadro del Técnico Universitario. Han sumado cinco derrotas seguidas y un empate. Por eso están obligados y con la presión de ganar.



Vélez considera que será un partido con llegadas de peligro en ambos arcos y el conjunto que acierte en anotar se hará del triunfo. A su criterio, son dos equipos que intentan jugar al fútbol y que se conocen como se manejan en la parte técnica y estratégica. El desempeño de los jugadores en la cancha marcará la diferencia.



Soler hará algunos cambios en la formación titular. De lo que se conoce, Luis Luna no irá como titular y Édison Preciado, quien es solicitado por la hinchada, volvió a ser convocado. Vélez, en cambio, adelantó que jugará con el mismo equipo que venció 3-0 al Aucas, por la fecha 12, en Ambato.