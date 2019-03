LEA TAMBIÉN

Con goles de Jonathan González y Segundo Portocarrero, marcados en los 73 y 79 minutos, Deportivo Cuenca ganó 2-0 al América en la apertura de la cuarta fecha de la LigaPro. El partido se jugó en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, ante la presencia de unos 4 000 espectadores.

Con este resultado, el ‘Expreso Austral, sumó su tercer triunfo consecutivo de local. Antes superó a Independiente del Valle y al Club Sport Emelec. Contabiliza 10 puntos con el empate obtenido de visita y ante Mushuc Runa, en Ambato. Por eso, al final del cotejo, hubo aplausos para el plantel de jugadores y cuerpo técnico.



Desde el primer minuto de juego, el equipo local se fue en busca del arco contrario, pero se encontró con un rival que supo responder en las dos áreas. Desde el inicio demostró que no vino a defenderse sino que pretendía los tres puntos.



El ‘Expreso Austral’ tuvo su primera llegada clara de gol a los 17 minutos, a través de Luis Escalada, quien no remató con precisión en el arco defendido por Darwin Cuero. Luego llegaron otros remates del argentino Raúl Becerra y Anthony Bedoya, en donde Ortiz volvió a destacarse.



América también generó peligro en el arco de Brian Heras por intermedio del argentino Federico Laurito, Jairon Bonett y Joffre Escobar. Sus remates terminaron en los pies de los rivales o fuera del horizontal. A los 39 minutos, Laurito tuvo la May clara ocasión de gol, pero cabeceó mal.

En los últimos minutos de la primera etapa, el representativo azuayo trató de abrir el marcador; sin embargo, hubo cierta desesperación de los futbolistas. En un tiro libre cobrado por Escalada, cuatro jugadores trataron de cabecear un balón y ninguno pudo impactar.



En la segunda etapa, ambos equipos salieron con la misma predisposición ofensiva. Las jugadas en las áreas fueron constantes, aunque con mayor insistencia de parte del conjunto local. A los 56 minutos, el DT argentino Luis Soler hizo el primer cambio: sacó a Escala para el debut esperado de Jonathan González.



Con el ingreso de Ronie Carrillo, en remplazo de Laurito, el técnico Francisco Correa demostró que América llegó al estadio cuencano en busca de los tres puntos. Soler por su parte, mandó a la cancha a Segundo Portocarrero y Édison Preciado.



Precisamente de los recién ingresados llegó el ansiado gol, a los 73 minutos, con un cabezazo de González, tras un centro preciso de Portocarrero. Seis minutos después, el propio Portocarrero trepó por el costado izquierdo y con remate cruzado puso el 2-0. Ambos anotadores festejaron sacándose las camisetas, por lo que recibieron tarjetas amarillas.

En los últimos minutos del cotejo, el equipo cuencano trató de mantener el resultado; mientras el cuadro visitante intentó acortar la diferencia. La hinchada cuencana salió cantando y festejando del escenario.



El partido fue dirigido por el árbitro Jefferson Macías y estuvo asistido por Flavio Nall y Guillermo Guerrero.



