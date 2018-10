Luis Andrés Chicaiza adelanta al Delfín en el marcador ante BSC en el Jocay

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Luis Andrés Chicaiza (5’) abrió el marcador en el estadio Jocay de Manta, para la victoria parcial 1-0 del Delfín Sporting Club ante el Barcelona Sporting Club, en la continuación de la fecha 13 del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol.

El conjunto torero fue el que impuso vértigo y velocidad en el campo de juego, durante los primeros 15 minutos del cotejo. Tanto es así que antes de los cinco minutos ya había cobrado dos lanzamientos de esquina.



Pero el conjunto ‘Cetáceo’ respondió los embates del Barcelona SC con un rápido contragolpe cuando transcurría el minuto 6 del partido. Luis Andrés Chicaiza desde la izquierda, en una excepcional jugada personal, cambió de marcha, desparramó a avier Arreaga incursionó en el área y elevó el balón sobre el golero Banguera para anotar así el primer gol del cotejo.



La escuadra torera sintió el gol en contra y buscó el área rival en tres ocasiones antes del minuto 30. Primero, al 18’, con un córner desde la derecha. Xavier Arreaga se elevó dentro del área y remató de cabeza pero el golero Pedro Ortiz se mostró férreo en el arco y atajó. A continuación, Ariel Nahuelpán no pudo culminar un ataque que se había iniciado desde la izquierda. El delantero argentino, pese a que intentó definir desde el suelo, remató desviado. Y al 25 Béder Caicedo desde la izquierda, imprimió velocidad y cuando llegó al área rival cedió el esférico a Tito Valencia que no pudo definir en el ‘mano a mano’ con el golero Pedro Ortiz.



El cotejo que se volvió de ida y vuelta que además, incluyó rápidas jugadas en ataque, tuvo en Roberto la ‘Tuka’ Ordóñez el segundo gol ‘cetáceo’. Sin embargo, el recio delantero no pudo superar en el ‘mano a mano’ con Máximo Banguera. Y Barcelona SC llegó al minuto siguiente al área del Delfín al 31 con un potente remate de Christian Alemán que pudo contener el golero Ortiz.



Barcelona SC respondió con una jugada en ataque al 39’ con Marcos Caicedo que se diluyó en las manos del golero Pedro Ortiz.

Partido de la fecha 13 del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol entre Delfín SC y Barcelona Sporting Club, jugado el sábado 6 de octubre de 2018 en el estadio Jocay de Manta. Foto: API para EL COMERCIO



El partido es dirigido por el árbitro Diego Lara, asistido por Flavio Nall y Ricardo Baren. El cuarto árbitro es Marlon Vera y el comisario es Jorge Kaslin.



Alineación del Delfín Sporting Club:

​

¡COOOOOOON EL NÚMEROOOOOO DOOOOOCE!🔊🔊

Alineación del ídolo de Manta para su duelo ante @barcelonaSC

¡POOOOOR MANTA Y MANABÍ!💙💛🐬#ElOrgulloDeManabí pic.twitter.com/fkFvmVfx1m — Delfín Sporting Club (@DelfinSC) October 6, 2018



Alineación del Barcelona Sporting Club: