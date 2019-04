Sergio Asenjo: ‘Últimamente el fútbol está siendo muy injusto con nosotros’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El portero del Villarreal, Sergio Asenjo, señaló ante los medios de comunicación que considera que el fútbol está siendo muy injusto con su equipo en las últimas jornadas, en las que han sumado menos puntos de los que merecían, lo que les ha vuelto a meter en la zona de descenso.

"Es verdad que hemos hecho cosas mal, pero creo que últimamente el fútbol está siendo bastante injusto con nosotros. Pero estamos preparados para sacarlo hacía adelante, tenemos jugadores que han vivido muchas cosas duras y seguro que lo sacamos", explicó.



En los tres últimos partidos, el Villarreal ha visto como el Celta le remontaba un 0-2, el FC Barcelona les empataba un 4-2 en los tres últimos minutos del encuentro y Cazorla fallaba, la pasada jornada, un penalti en el último minuto que les hubiera permitido empatar ante el Betis.



"Cada jornada y cada partido el fútbol nos pone una piedra en el camino, es duro, pero este equipo está capacitado para sacarlo. En estos partidos el equipo ha hecho muchas cosas bien, pero no se ha llevado premio. En este último a pesar de recibir el gol ha seguido peleando y no ha tenido suerte en la jugada del penalti", agregó.



A pesar de la mala fortuna en los últimos encuentros, el portero internacional se mostró convencido de que van a ser capaces de sacar adelante la difícil situación clasificatoria.

"Que nadie dude que vamos a estar ahí, que vamos a pelear hasta el final, y que vamos a sacar esto. Debemos quedarnos con todo lo bueno que hace el equipo, debemos seguir en esta línea, creo que el equipo ha dado un cambio brutal y debemos quedarnos con eso", recalcó.



Preguntado por el penalti fallado por Cazorla en el último minutos del partido ante el Betis, el meta significó que "los falla el que los tira, Santi tiene mucho recorrido en esto del fútbol y seguro que va a levantarse y seguirá siendo un jugador importante en esta recta final".



A pesar del varapalo que supuso la derrota ante el Betis la pasada jornada, Asenjo destacó que "lo que se vivió en el vestuario después del partido en Sevilla me hace creer en que vamos a salir de ahí y lo vamos a levantar seguro. Esta es una gran plantilla, hay un nivel humano brutal y eso es muy importante en momentos como este".



A pesar de la complicada lucha por lograr la permanencia, el Villarreal afronta este jueves, 11 de abril del 2019, la ida de los cuartos de final de la Liga Europa ante el Valencia.

"Ahora nos llega un partido de Europa League, es una competición en la que el equipo ha hecho buenas cosas y por ello debemos limpiar la cabeza y competir lo mejor que sepamos", dijo.



"No me explico que este equipo no haya perdido un partido en la Europa League enfrentándose a los equipos que se ha enfrentado, y que nos cueste tanto sumar en Liga", concluyó.