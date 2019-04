‘Barcelona SC no es tan fuerte en casa’, dice el DT del Dep. Cuenca, Luis Soler

LEA TAMBIÉN

El técnico del Deportivo Cuenca, el argentino Luis Soler, ofreció este jueves 11 de abril del 2019 una conferencia de prensa antes del viaje a Guayaquil para medir al Barcelona Sporting Club. El cotejo se jugará este viernes 12 de abril, desde las 19:15, en el estadio Monumental Banco Pichincha.

En sus respuestas a las inquietudes de la prensa cuencana, Soler aseguró que “Barcelona SC en casa no es tan fuerte, por lo menos los resultados así lo indican”. Sin embargo, ponderó al equipo y a las buenas individualidades que tiene, incluso entre los jugadores suplentes.



Sobre el estado anímico del plantel colorado, el estratega contó que se ha trabajado con normalidad. “Si mis jugadores se van a caer anímicamente tras perder un par de partidos, estamos en la lona”. Lo que sí reiteró es que se han corregido los errores para que no se repitan las distracciones individuales que terminaron con las derrotas ante Aucas y Delfín de Manta.



Soler recupera en la formación titular al defensa Bryan Carabalí, pero en las próximas tres semanas no contará con Jonathan González, quien se encuentra lesionado. El resto del equipo será el mismo de las últimas fechas, en donde se destaca el goleador de la LigaPro, el argentino Raúl Becerra, con siete tantos.



Con las dos últimas derrotas, Deportivo Cuenca descendió al sexto casillero de la tabla de posiciones del torneo, después de jugarse ocho fechas. Barcelona SC, en cambio, se ubica noveno con 12 unidades. Ambos conjuntos saltarán a la cancha con la obligación de ganar.



Antes del último entrenamiento en la cancha del estadio Alejandro Serrano Aguilar, los jugadores convocados para el partido contra el conjunto torero observaron un video del rival. Se sumó al grupo el volante Pedro Larrea, quien descansó un día por una afección gripal.