José Francisco Cevallos: ‘las deudas de Barcelona llegan a los USD 29 millones y aún no defino la reelección’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de Barcelona SC, José Francisco Cevallos, habló de todo un poco la mañana de este 14 de marzo del 2019 en una entrevista con radio Caravana, en Guayaquil.

Uno de los datos reveladores fue que el ‘pasivo’ actual del equipo torero es de USD 29 millones. El desglose de esa cifra se conocerá en la Asamblea de socios que se realizará este sábado 16 de marzo en el Puerto Principal. Pidió a los medios de comunicación asistir a la reunión para conocer la realidad del equipo y de sus finanzas.



Contó porqué estuvo en la banca de suplentes en la derrota del domingo, 10 de marzo, del equipo canario ante la Universidad Católica.



“Yo bajé en el entretiempo para alentar. Creí conveniente bajar, por el resultado (perdían 2-0). Le pregunté a Almada si le incomodaba y me dijo que no”, detalló sobre su polémica presencia.



¿Qué pasó con el tema de la Libertadores? También tuvo respuestas. “Hay negligencia por parte de la FEF, debimos haber hecho el seguimiento. Nos sentimos dolidos”, reconoció.

Y contó otro dato del tema: “ayer (el 13 de marzo) estaba en Colombia, el abogado Juan de Dios Crespo, lo hemos contratado, para el TAS (Tribunal Arbitral del Deporte). Estamos encaminando la apelación ante el TAS”, dijo.



Juan de Dios Crespo es un abogado español especializado en derecho deportivo, que ha defendido a Lionel Messi, Paolo Guerrero, José 'Tin' Angulo, entre otros.



Cevallos no se refirió a las renuncias de los abogados del club que eran parte del departamento jurídico del club. Este viernes 15 de marzo mantendrán un reunión los directivos donde se analizarán los temas para la Asamblea.



Otra de las revelaciones sorpresiva fue que el delantero Leonardo Campana tiene una posibilidad de salir del club en junio.

El goleador de la Selección Sub 20 tiene contrato con el equipo guayaquileño hasta diciembre de este año. “La propuesta del padre fue esa (un año de contrato de Campana). Queremos lo mejor para el chico. Si no se vende en junio tenemos la opción de compra para ejecutar”, manifestó ‘Pepe Pancho’.



Al ser consultado sobre su reelección dijo que no lo piensa. “Con tanto golpe es difícil seguir. En las calles recibo el cariño de la gente. En redes sí recibo palo. No me siento perseguido”.