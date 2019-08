Darlin Leiton se levanta como la nueva promesa del Independiente

LEA TAMBIÉN

La maquinaria del Independiente del Valle continúa fabricando talentos. Su última promesa es el juvenil delantero Darlin Leiton, quien fue figura de la reciente Copa Mitad del Mundo que ganó en el complejo de Sangolquí. En la final, los rayados superaron al Red Bull Brasil 3-1.

Nacido en Babahoyo hace 18 años, Leiton marcó un tanto en la gran final y asistió en otro para ser justamente la figura del encuentro. Él conversó este martes 27 de agosto del 2019 con BENDITO FÚTBOL RADIO.



“Me siento feliz por haber logrado el campeonato. Ahora estoy entrenando con el equipo de Primera”, indicó el juvenil.



Leiton ya debutó con el equipo principal de titular ante Deportivo Cuenca en este torneo LigaPro 2019, en el estadio Rumiñahui, de Sangolquí. “Me sentí feliz y con mucho nerviosismo. Ellos confiaron en mí, me dieron todo el apoyo y jugué muy bien”, agregó notablemente feliz por sus actuaciones.



El ariete es consciente de que aún deberá ganar espacio en el equipo negriazul. Él se vinculó al club desde que tenía 12 años. “Me dije, voy a dar todo de mí... y me cogieron. Mi madre fue fundamental, porque ella me dijo que era mi última oportunidad”.



Leiton pasó las pruebas y así se quedó para vivir en la residencia del club dentro del complejo. Previamente, él militó en las categorías infantiles del Deportivo Azogues.



A continuación, la imperdible entrevista con este nuevo talento, dada a BENDITO FÚTBOL RADIO.