El técnico del Deportivo Cuenca contó que horas antes del partido con Liga solo tenía a 9 jugadores habilitados

El uruguayo Tabaré Silva, técnico del Deportivo Cuenca, habló con la prensa este martes 18 de febrero del 2020 en el complejo de Patamarca y se mostró incrédulo con la dirigencia del club. Sobre la actuación arbitral y su expulsión en la apertura de la LigaPro evitó pronunciarse.

Silva contó que, en la mañana del viernes 14 de febrero hubo 9 jugadores habilitados para el cotejo con Liga de Quito, programado para las 20:00 de ese dia. Por la tarde, después de algunas gestiones dirigenciales, tenía un plantel de 15 futbolistas. Se lamenta porque, según los dirigentes, "todos estaban habilitados".



Por ese motivo, su única certeza por ahora es que tiene 15 jugadores habilitados. Hasta que la LigaPro no haga oficial la habilitación del resto de futbolistas, seguirá con esa incertidumbre. Silva reconoció el esfuerzo de los dirigentes y anhela que no se repita algo parecido. "Nos dijeron que esas cosas ya no van pasar y esperemos que no siga".

Al ser consultado sobre cuál fue su reacción al contar con nueve jugadores habilitados antes del inicio de la LigaPro, el DT dijo que le generó sorpresa, se preguntó qué sucede. "Rezábamos para que sean 15 o 20 jugadores habilitados". Todo este contratiempo se produjo debido al control financiero que ejecuta la LigaPro.



Respecto a la actuación arbitral y su expulsión evitó pronunciarse. "No quiero hablar de los árbitros porque le pueden multar al club y en la situación que estamos no podemos regalar un dólar". El plantel azuayo se entrena este miércoles a puerta cerrada y el jueves 20 de febrero viajará a Portoviejo, vía terrestre, haciendo escala en Guayaquil.



El partido por la segunda fecha de la LigaPro se jugará este viernes 21 de febrero, a las 19:15, ante Liga de Portoviejo.