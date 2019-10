Cristiano Ronaldo sorprendió a sus compañeros con un ‘terrorífico’ disfraz en la concentración de la Juventus

LEA TAMBIÉN

El delantero portugués Cristiano Ronaldo sorprendió este jueves 31 de octubre del 2019 a sus compañeros en la concentración de la Juventus con un disfraz al puro estilo del Joker, la última película taquillera de DC Comics y magistralmente interpretada por Joaquin Phoenix.

En la cuenta de Instagram del ariete luso, está un video en donde se observa a ‘CR7’ completamente disfrazado en las instalaciones del Juventus Center, en Vinovo, Italia. De acuerdo con el portal deportivo español AS, Cristiano quiso sorprender y a la vez, dar un susto a sus compañeros con el atuendo escogido.



Fue una forma de celebrar del portugués tanto ‘Halloween’ como la victoria 2-1 al último minuto conseguida el miércoles 30 de octubre ante el Génova. Pero no solo eso. AS explicó que en el video que colgó Cristiano en Instagram, el portugués aparece con una chompa amarilla y dentro de un disfraz de un payaso que aparenta llevar al delantero en hombros. Al ritmo de ‘Thriller’ de Michael Jackson, Cristiano ingresa al vestuario y saluda con sus colegas el bosnio Miralem Pjanić y el golero polaco Wojciech Szczesny.



Cristiano volvió a jugar un partido con la ‘Juve’ después de estar ausente en el cotejo del fin de semana en donde la Juventus de Turín no pudo ganar sin el artillero portugués. La ‘Vecchia Signora’ lidera la Serie A italiana con 26 puntos tras 10 partidos jugados.



El video, que tiene una duración de un minuto, alcanzó hasta las 10:30 de hoy más de tres millones y medio de reproducciones, y más de 18 000 ‘Me Gusta’.