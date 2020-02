Corinthians e Inter de Porto Alegre debutan en la Libertadores 2020

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Corinthians e Internacional de Porto Alegre, dos candidatos al título, debutan esta semana en la Copa Libertadores de América 2020 en el marco de la Fase 2, en donde, los ocho partidos de ida se disputarán entre el martes 4 y jueves 6 de febrero.

Con el entrenador argentino Eduardo Coudet en su primera prueba de fuego al frente del equipo ‘gaúcho’, el Inter, bicampeón de la Libertadores (2006 y 2010), abrirá la segunda fase el martes en Santiago ante la Universidad de Chile, que viene de golear 5-1 a Curicó Unido en la segunda fecha del torneo araucano con cuatro goles del delantero argentino Joaquín Larrivey.



El vencedor de esta llave se cruzará en la tercera ronda -la última antes de la fase de grupos- con el vencedor de la serie entre el Deportes Tolima de Colombia y el Macará de Ecuador, que también se iniciará el martes en la ciudad ecuatoriana de Ambato.



Por su parte, el Corinthians visitará el miércoles en Asunción al Guaraní, que viene de dejar por el camino en la primera fase de la Copa al San José de Bolivia.



El ‘Timao’, uno de los gigantes del fútbol brasileño, que ganó por única vez la Libertadores en 2012, se cruzará en la tercera fase -en caso de eliminar al aurinegro paraguayo- con el vencedor de la llave entre el Palestino chileno y el Cerro Largo uruguayo, debutante absoluto en torneos internacionales.



El Cerro Largo, la revelación de 2019 en el fútbol uruguayo, en el que terminó tercero detrás de los grandes Nacional y Peñarol, recibirá al Palestino el miércoles en Maldonado, 140 km al este de Montevideo. La revancha se disputará la semana próxima en Santiago.



En el último partido de este martes, el Independiente Medellín recibirá en el Atanasio Girardot al Deportivo Táchira venezolano, en un choque entre dos equipos de nivel similar.

Atlético Tucumán en visita de riesgo



El miércoles 5 de febrero, Atlético Tucumán en su tercera participación consecutiva en la Copa Libertadores tiene una dura visita a los 3 600 metros sobre el nivel del mar de La Paz, donde lo espera The Strongest dispuesto a tomar una buena ventaja para después ir con tranquilidad a la revancha a suelo argentino.



También el miércoles, el Universitario del veterano DT uruguayo Gregorio Pérez, que dejó por el camino en primera ronda al Carabobo venezolano, recibirá al Cerro Porteño paraguayo, que nuevamente se ilusiona con conseguir el primer título internacional de su historia.



El vencedor de esta llave jugará contra el ganador de la que inician el jueves en Guayaquil, el Barcelona Sporting Club y el peruano Sporting Cristal.



Las revanchas de la segunda fase se disputarán entre el martes y jueves de la semana próxima.



Partidos de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores 2020:



Martes 4 de febrero



En Santiago: Universidad de Chile (CHI) vs. Internacional (BRA)



En Ambato: Macará (ECU) vs. Deportes Tolima (COL)



En Medellín: Independiente Medellín (COL) vs. Deportivo Táchira (VEN)



Miércoles 5 de febrero



En Maldonado: Cerro Largo (URU) vs. Palestino (CHI)



En La Paz: The Strongest (BOL) vs. Atlético Tucumán (ARG)



En Lima: Universitario (PER) vs. Cerro Porteño (PAR)



En Asunción: Guaraní (PAR) vs. Corinthians (BRA)



Jueves 6 de febrero



En Guayaquil: Barcelona Sporting Club (ECU) vs. Sporting Cristal (PER)