Delantero paraguayo Nelson Cuevas no olvida explosión de adrenalina en ‘Superclásico’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Una explosión de adrenalina. Así es como el delantero paraguayo Nelson ‘Pipino’ Cuevas resume lo que se siente al jugar el ‘Superclásico’ Boca Juniors vs. River Plate, más aún cuando se tiene la oportunidad de marcar, como en su caso, dos dianas con el equipo ‘Millonario’ en sendos partidos entre los históricos rivales.

Cuevas, de 38 años, y que en 1998 fichó por River Plate, recordó esas situaciones, un gol en La Bombonera y otro en el Monumental, como “una realidad totalmente tremenda”. “Son sensaciones muy difíciles de explicar porque te llenan de pura adrenalina. Es como si te saliera un extra de tu interior. Es como una locura”, dijo Cuevas a Efe este jueves 8 de noviembre de 2018.



El jugador, trotamundos del fútbol, con paradas en el Inter Shanghai chino o los mexicanos Pachuca y América, destacó sin embargo su paso por River Plate como “lo mejor que me pasó en mi vida futbolística”. “Tengo mucho cariño por la institución de River y le agradezco todo lo que me ha dado. Soy un producto de todo lo que me dio”, dijo el atacante, que también jugó en el Albacete español.



Cuevas, que tiene previsto desplazarse al estadio Monumental para la segunda de las dos finales de la Libertadores entre Boca y River, apuesta por su equipo por motivos obvios, si bien anticipa un duelo muy competido.



“Va a ser un partido complicado y muy disputado”, indicó, aunque añadió que, como todo clásico entre los dos equipos, hay que olvidarse de quién llega mejor a las dos finales. “No tiene que ver con quién venga mejor o peor en la tabla de puntuación. Eso no tiene relevancia. La forma en que se prepara para un clásico es muy diferente a enfrentarse a un enemigo acérrimo”, agregó el jugador, hoy residente en su natal Asunción.



Boca Juniors y River Plate jugarán la final de la Copa Libertadores 2018 en partidos de ida y vuelta. El primero será este sábado a las 20:00 GMT (15:00 hora de Ecuador) en La Bombonera y el segundo, el sábado 24 en el Monumental de Núñez en el mismo horario.