La Copa Ecuador ya definió seis llaves de los octavos de final

En la noche de este jueves 30 de mayo del 2019, se definirá la séptima llave de los octavos de final de la Copa Ecuador, con el partido entre Liga de Loja y Técnico Universitario, a jugarse en el estadio Reina del Cisne, a las 19:30. El juego de ida finalizó 3-0, a favor de los ambateños. Quien gane se medirá a Macará.

Hasta el momento hay 14 equipos clasificados, la mayoría son de la Primera Categoría. Alianza, que enfrentará a Liga de Quito, es el único club de la Segunda Categoría que se mantiene en competencia.



Con los partidos que se disputaron la noche del miércoles 29 de mayo, se conoció a los rivales de Barcelona SC y Guayaquil City, que se habían clasificado en días anteriores. Santa Rita y Aucas se enfrentarán a los clubes mencionados.

El último partido de esta fase está previsto para el 19 de junio, a las 16:00, cuando Universidad Católica se enfrente a Independiente Juniors; en la ida los de Cotopaxi se impusieron por 2-0.

Así están las llaves hasta el momento:



Liga de Quito vs. Alianza



Guayaquil City vs. Aucas



Macará vs. Ganador (Liga de Loja - T. Universitario)



América vs. Club Sport Emelec



Barcelona Sporting Club vs. Santa Rita



El Nacional vs. Orense



Ganador (U. Católica - Independiente Juniors) vs. Deportivo Cuenca



Mushuc Runa vs. Delfín SC