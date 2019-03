El Deportivo Quito no consta en el sorteo de la Copa Ecuador

LEA TAMBIÉN

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) anunció que el próximo 2 de abril del 2019 se realizará el sorteo para la siguiente ronda de la Copa Ecuador. El acto será en Guayaquil y este jueves 28 de marzo se informó que hasta el momento el Deportivo Quito no está en ninguno de los bombos para el sorteo que determinará las llaves.

El Quito jugó la primera instancia del torneo, pero al ser sancionado por la FIFA, por deudas, con la pérdida de categoría y ser borrado de los registros de la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha, el club no participaría en esta instancia del naciente torneo.



Según la organización, los 16 clubes de la Serie A serán repartidos en los bombos 1 y 2. No se enfrentarán entre sí. En el bombo 3 estarán 15 clubes: 10 de la serie B y los cinco clasificados de la Segunda Categoría que participaron el año pasado. Allí no consta el nombre de la ‘AKD’.



Este Diario buscó la versión del presidente, Juan Manuel Aguirre, pero no respondió las llamadas. En un grupo de comunicación del equipo chulla se respondió que: “no hemos recibido ninguna notificación oficial, colegas. Pero honestamente es casi imposible que podamos cumplir con ese compromiso como Deportivo Quito”, escribió Luis Otero.



Está previsto que los dieciseisavos del torneo arranquen el próximo 26 de marzo. Todos los detalles se difundirán la próxima semana por parte de la FEF.