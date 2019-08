Conmovedor gesto de juvenil del Independiente del Valle con un jugador Sub 18 de la U. Católica de Chile

LEA TAMBIÉN

La Copa Mitad del Mundo, torneo juvenil que se desarrolla en el Complejo Chillo-Jijón propiedad del Independiente del Valle, aparte de la competitividad deportiva, también tiene sus detalles extrafutbolísticos.

Este viernes 16 de agosto del 2019, en la quinta edición de este torneo que cuenta con 12 equipos de todo el mundo, se dio un hecho que dio la vuelta al mundo y rápidamente se hizo viral de manera exponencial.



En la cuenta de Twitter del Independiente del Valle (@IDV_EC), se publicó una serie de fotografías del conmovedor gesto que tuvo un integrante de la Sub 14 del conjunto de Sangolquí al consolar a un colega de la Sub 18 de la Universidad Católica de Chile, quien lloraba desconsolado al borde del campo de juego porque salió expulsado.



Los juveniles de los ‘Cruzados’ disputaron un importante cotejo ante Sporting Cristal de Perú, en el cual no debían perder para mantenerse en competencia. Sin embargo, en un tramo del cotejo, el juvenil chileno recibió la cartulina roja y después de esto, se sentó a un lado de la cancha y llevó sus manos al rostro sin poder contener las lágrimas.



En ese preciso momento, se acercó uno de los integrantes de la Sub 14 del Independiente del Valle se sentó al lado del desmoronado ‘cruzado’ y con su brazo derecho intentó darle consuelo.

Jugador de Católica de Chile expulsado, llora por dejar a su equipo con uno menos y si pierde su equipo queda fuera...Su llanto conmueve a un chico de Sub-14 de #IDV este se sienta junto a el, lo abraza y consuela. No lo deja hasta que se tranquilice... Esto es no es solo fútbol pic.twitter.com/lAya3S61eD — Independiente Valle (@IDV_EC) August 16, 2019



El primer equipo profesional de Sangolquí vive un gran momento futbolístico: eliminó a Independiente de Avellaneda el miércoles 14 de agosto y se clasificó a la semifinal de la Copa Sudamericana. Mientras que en la LigaPro, la escuadra dirigida por Miguel Ángel Ramírez marcha en el quinto lugar y el domingo 18 de agosto visitará el estadio George Capwell para enfrentarse al Emelec.