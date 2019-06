Conmebol dice que primera semana superó 15% media espectadores de Chile 2015

LEA TAMBIÉN

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) afirma que durante la primera semana de competición de la Copa América de Brasil 2019 se ha superado en un 153% la media de espectadores del torneo disputado hace cuatro años en Chile.

“En tan sólo la primera semana de juego, con un total de 8 partidos disputados, ya supera en un 15,3% la media de espectadores de Copa América Chile 2015, la anterior edición comparable por formato. De esta forma, los estadios de las cinco ciudades sedes del torneo han registrado una media de 29 500 espectadores, frente a los 25 000 espectadores de media de Chile 2015, ésta última cifra estimada sobre el campeonato total, y por lo tanto ya incluyendo fases semifinales y la final, encuentros que impulsan el cómputo global del torneo”, afirma el comunicado.



La Confederación Sudamericana y la organización de la Copa América han recibido fuertes críticas por el aspecto que presentan la mayoría de los estadios del torneo, con numerosos asientos vacíos. No llenó, siquiera, el partido inaugural que enfrentó a Brasil contra Bolivia, en el Morumbí de Sao Paulo.



Respecto a este primer partido, precisamente, la CONMEBOL destaca que registró un récord absoluto de recaudación en el país con más de 22 millones de reales, desplazando así al Brasil vs. Chile de octubre de 2017 en la fase eliminatoria para el Mundial de Rusia 2018,con 15 millones de reales.



“Son cifras que nos alientan para continuar llevando el fútbol sudamericano cada vez a más aficionados. No nos cabe duda de que ésta será una edición histórica del campeonato y los números ya comienzan a apuntar en este sentido”, señala Hugo Figueredo, Director de Competiciones de Selecciones

de CONMEBOL.