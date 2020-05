El Congreso extraordinario se realiza pese a la prohibición judicial

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Congreso extraordinario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) se realiza desde la del este viernes 1 de mayo del 2020, pese a la prohibición judicial existente.

Horas antes, un juez falló parcialmente a favor de Francisco Egas, defenestrado titular de la Ecuafútbol. En la víspera, el 30 de abril del 2020, él y su abogado Felipe Rodríguez presentaron una Acción de Protección para impedir que se realice el Congreso convocado por Jaime Estrada y sus excoidearios.



No obstante, dirigentes de clubes y de asociaciones se reunieron, de manera virtual, para aprobar o negar la decisión de la mayoría del Directorio de la Federación, que el pasado viernes 24 de abril removió a Egas de su cargo de presidente.

En la reunión virtual no está presente Francisco Egas, quien se excusó de participar. Mediante una carta pública enviada a clubes y asociaciones, el empresario quiteño volvió a calificar la acción de sus excoidearios como ilegal. Dijo que en su caso no se respetó el debido proceso ni la posibilidad de defenderse, sino que fue juzgado en una misma sesión. Tampoco están los representantes de AFNA, excepto los de Aucas y El Nacional.



"Veíamos que se perdía la confianza y que el liderazgo no era el esperado. Hubiéramos deseado que Francisco Egas esté presente para escucharlo", dijo Jaime Estrada durante el Congreso.

El fallo judicial del 1 de mayo del 2020 ordena la suspensión inmediata “de la convocatoria e instalación del Congreso hasta que se resuelva la Acción de protección”, planteada por el dirigente quiteño. También pide que se suspendan las decisiones tomadas por el Directorio (remover a Egas) hasta que la Federación remita a los organismos internacionales la información y motivaciones de dicha decisión.



No obstante, el juez no aceptó el pedido de Egas para que él pueda actuar y tomar decisiones como titular del organismo, mientras se suspendan los efectos de la resolución.