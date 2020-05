Pese a la prohibición judicial, FEF realiza Congreso Extraordinario y nombra a Jaime Estrada como presidente

LEA TAMBIÉN

Luego de tres horas de reunión virtual, dirigentes de 15 clubes del fútbol ecuatoriano y 16 asociaciones, reunidos en un Congreso Extraordinario, en la jornada del 1 de mayo del 2020, decidieron ratificar la decisión del Directorio de la Ecuafútbol. Removieron de su cargo a Francisco Egas como presidente del organismo y pusieron en su lugar a Jaime Estrada. Lo hicieron con una votación unánime.

El pasado viernes 24 de abril del 2020, seis vocales del Directorio formaron una nueva mayoría para remover de su cargo a Egas y colocar a Estrada. Este último, a inicios de semana, llamó a un Congreso Extraordinario para que los dirigentes ratificasen o desistiesen de la medida contra Egas. Al final, el dirigente manabita tuvo los votos para lograr consolidar la decisión tomada por el Directorio.

La medida no estuvo alejada de la polémica. Pasado el mediodía, un Juez de la provincia de Pichincha acogió un pedido de Egas y ordenó que no se cumpliese el Congreso y además que las decisiones de la sesión del viernes 24 quedasen sin efecto.



Los clubes de Pichincha, excepto Aucas y El Nacional, decidieron no participar de la sesión que comenzó a las 16:30, una hora y media más tarde de lo previsto. AFNA, a través de un comunicado exhortó a la Federación a acatar la disposición judicial, lo cual, finalmente, no ocurrió .

Estrada y otros dirigentes como Abdalá Bucaram Pulley rechazaron la intromisión de la Justicia en las decisiones deportivas. Durante la sesión, Estrada motivó las razones por las cuales decidieron remover a Egas. Su discurso se enfocó en dos temas: el manejo del presupuesto para los sueldos del entrenador Jordi Cruyff , su 'staff' técnico y el del director deportivo, Antonio Cordón y la negociación de un préstamo con una entidad bancaria, por el cual la Federación iba a hipotecar el edificio en donde funciona la entidad en Guayaquil.



Estrada indicó que, recién esta semana pudo conocer y conversar con Cruyff, pese a ser vicepresidente del organismo. Él argumentó que la Federación tendrá que pagar al año USD seis millones por salarios de Cruyff, su staff y Cordón, pese a que el monto presupuestado era de Usd 1,8 millones.

El escenario es complicado: durante la jornada, Conmebol envió una carta a la Federación exhortando a que cumpla buenas prácticas y que garantice el debido proceso en el juzgamiento a Egas. Además, informó de la apertura de un expediente sobre el caso para determinar si el proceso se apegó a Derecho. Las sanciones podrían incluir la exclusión de Ecuador de competiciones internacionales.

Jaime Estrada (der.) y Francisco Egas en una imagen del 2019 cuando presentaron su candidatura a la FEF. Este 1 de mayo del 2020, en un Congreso Extraordinario, se ratificó que Estrada es el nuevo presidente del organismo. Foto: Archivo / EL COMERCIO