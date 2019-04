Dos juegos de local, los comodines de Liga de Quito en la Copa Libertadores

LEA TAMBIÉN

Liga puede alcanzar un máximo de 10 puntos en el grupo D de la Copa Libertadores de América. Para ello, precisa ganar los dos encuentros que le restan en condición de local: el 24 de este mes ante Flamengo de Brasil y el 8 de mayo ante San José de Bolivia.

Sin embargo, el escenario no es fácil para los universitarios. Peñarol, su verdugo del pasado miércoles (se impuso sobre la ‘U’ por 1-0) tiene nueve puntos y acaricia la clasificación. La próxima jornada (miércoles 24 de abril) visitará a San José y terminará en casa ante Flamengo.



En tanto, el poderoso cuadro brasileño pudiera alcanzar los nueve puntos, esta noche, cuando se enfrente con el débil San José boliviano en el estadio Maracaná.



Por ello, el duelo ante el ‘Fla’, previsto también para el miércoles 24 de este mes en el estadio Rodrigo Paz, resulta crucial para los azucenas. Un empate o una derrota los dejaría prácticamente fuera de la Libertadores, lo que constituiría un duro revés financiero y deportivo para la institución.



En las proyecciones de los dirigentes a inicio de año se contemplaba que para que el proyecto del equipo sea sustentable, se debía acceder, como mínimo, a octavos de final del certamen continental. Dicha fase otorga un botín económico de USD 1 050 millones. En cambio, por la fase de grupos, la institución percibió otros USD 6 millones.

Sin embargo, el entrenador Pablo Repetto entreabrió la posibilidad de un plan B. “Si no podemos seguir en la Copa Libertadores, jugamos la Sudamericana. No se puede hablar de fracaso por todos los rivales a los que nos enfrentamos”, dijo el estratega.



La caída ante Peñarol evidenció que salir airoso en Uruguay por la Libertadores es, hasta el momento, una quimera para Liga, que ha perdido sus cinco partidos en dicho territorio: tres ante Peñarol, una ante Danubio y otra ante el poco conocido club Rocha.



Además, con la caída, el equipo acumuló su peor racha histórica como visitante en la Libertadores: lleva 20 partidos sin ganar: logró cinco empates y 15 caídas. Su última victoria como visitante fue ante Arsenal de Sarandí, en la fase de grupos de la Libertadores 2008, año en el cual logró conquistar el certamen.

Un respiro de la Copa para pensar en El Nacional



El cuadro albo volvió durante la jornada del miércoles 10 de abril a la capital desde Montevideo. Este jueves 11 desde las 10:00, vuelve a entrenarse en el complejo de Pomasqui.



El domingo, a las 12:00, el elenco se enfrentará como visitante a El Nacional, en el estadio Olímpico Atahualpa.



Tras no lograr resultados positivos en la Copa, los albos intentan encontrar un buen funcionamiento en el torneo local.



“El equipo no está como queremos, pero tampoco está muy lejos del objetivo. Ni me cuestiono si seguir o no en LDU, yo estoy muy tranquilo y con fuerza, sabemos que pasamos una mala racha”, declaró el entrenador Repetto tras la derrota ante el cuadro uruguayo.

Los albos no consiguen victorias en el torneo local desde la cuarta fecha, el 2 de marzo, cuando vencieron por 4-0 a Guayaquil City. Luego cayeron ante Macará (3-0), Aucas (1-0), empataron con Barcelona SC (1-1) y con Técnico Universitario (0-0).



La sequía también se extiende a la Libertadores: la última victoria data del 7 de marzo, cuando se impusieron por 2-0 a Peñarol. Después vino el empate (3-3) ante San José y la caída con los uruguayos.



“Yo confío en que el equipo pueda sacudirse. Vamos a pelear por la Copa y también en el Campeonato. No estamos muertos y resistiremos hasta el final”, expresó el golero Adrián Gabbarini.



El arquero argentino considera que el equipo albo tiene potencial para superar los resultados adversos y buscar la proeza de la clasificación.