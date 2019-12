Los clubes redujeron en un 20% sus gastos, según el presidente de la LigaPro

LEA TAMBIÉN

“Este año, los clubes han reducido en un 20% sus gastos. El próximo año seremos más estrictos y ellos lo saben”. Así lo indicó Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, este martes 10 de diciembre del 2019 durante la presentación del trofeo y las medallas al equipo campeón y subcampeón de la Serie A.

Este año -2019-, los 16 clubes han sumado un presupuesto acumulado cercano a los USD 98 millones, según los datos proporcionados por los directivos. En el 2018, con 12 planteles, tuvieron un presupuesto de USD 87 millones.



Para justificar sus gastos, los directivos debían presentar los sustentos para financiarlos, incluso con garantías bancarias esta temporada.

El directivo además se refirió a la implementación del VAR en el torneo e indicó que no existe presupuesto. “Cuando tengamos el dinero y el presupuesto lo vamos a hacer. Hemos vivido sin el VAR toda la vida, hoy ya nos matamos porque no tenemos el VAR”, expresó ante una consulta sobre el tema. Esto en medio de los reclamos de entrenadores y directivos por las polémicas de las decisiones arbitrales en los ‘playoffs’.

