La corneta del Deportivo Cuenca es parte de la identidad futbolera del país

El sonido de la corneta ya es un sello auténtico del Deportivo Cuenca. El tradicional claxon, de propiedad del exdirigente Humberto Pesántez, volverá a sonar, en el partido ante Independiente del Valle. Este juego abre la fecha 12 de de la segunda etapa este viernes 28 de septiembre y está previsto que se realice en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.

En el último partido del Cuenca como local no se permitió el ingreso del instrumento y eso generó todo un debate en la capital azuaya. Todo porque la Comisión de Seguridad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) prohibió el ingreso. Ante esa posición, la dirigencia del ‘Expreso Austral’ y de la Asociación de Fútbol del Azuay enviaron a la FEF un comunicado de protesta.



La FEF aclaró que el claxon está prohibido en los escenarios deportivos, según el reglamento de seguridad de la Conmebol y al Acuerdo del Ministerio del Interior vigente desde enero del 2017. Sin embargo, según la resolución, la Comisión resolvió autorizar el ingreso del artefacto, pero el mismo puede ser usado únicamente antes del inicio del partido y en el entretiempo del compromiso, “sin que se pueda utilizarlo durante el desarrollo del partido de fútbol”. Es decir, si hay un gol no podrá sonar la corneta. Un sonido tradicional en cada festejo.



Ante lo expuesto, el Directorio del club cuencano resolvió respaldar a Pesántez y solicitar que “el tradicional pito que históricamente ha acompañado a nuestro equipo por casi 50 años siga sonando durante el desarrollo de los partidos”. La corneta tiene 47 años de vigencia.



El comunicado del ‘Expreso Austral’ destaca que la corneta es un ícono del club y de la ciudad, al punto que miles de hinchas lo han seleccionado como alarma o tono de llamadas a sus dispositivos móviles. Incluso, “nos atrevemos a decir que no hay aficionado al fútbol en el Ecuador que no reconozca a quién apoya ese sonido”.



La dirigencia cuencana advierte que el pito seguirá sonando durante los partidos de fútbol que se juegan en Cuenca y que en caso de que se pretenda sancionar, el club asumirá la defensa como corresponde. Pesántez, en entrevista con el programa Área 88, explicó que el sonido que se emite tiene como letra “Deportivo Cuenca, otro gol, Deportivo Cuenca, otro gol...”