Clan Juvenil es retirado de la Liga Profesional y jugará en la Segunda Categoría

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Liga Profesional de Fútbol del Ecuador (LigaPro) retiró al Clan Juvenil de la Serie B 2019. El equipo no pudo cumplir con los pagos pendientes que tenía en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y descenderá automáticamente a la Segunda Categoría.

La entidad decidió que el equipo de Sangolquí no participe en más encuentros de la Serie B, cuando restan seis fechas para que finalice el evento deportivo.



En la fecha 30, el plantel no se presentó al encuentro con el Manta y perdió con un marcador de 3-0. Es la segunda vez en el año que el equipo no jugaba, ya que en la primera fecha tampoco acudió a su compromiso con Liga de Portoviejo.



Con el respaldo de la reglamentación del torneo, la LigaPro expulsó al Clan Juvenil y confirmó su descenso a la Segunda Categoría, a pesar que el plantel ya había ratificado su caída en la fecha 26.



El club suma un puntaje negativo en la tabla de posiciones de -5. En 30 fechas solo ha sumado tres victorias y tres empates, con 24 derrotas. A los nueve puntos de la tabla se le restaron los 14 que le descontó la Ecuafútbol por no pagar a tiempo los salarios a la plantilla.



Los seis partidos que le restaban al Clan en el torneo serán acreditados con un triunfo de 3-0 a sus rivales, según explicó la LigaPro en un comunicado de prensa.