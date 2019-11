Accidentado retorno del fútbol chileno en medio de la crisis social

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El fútbol chileno tuvo este viernes 22 de noviembre del 2019 un accidentado retorno después de cinco semanas de suspensión debido a la crisis social, con el partido entre Unión La Calera e Iquique que debió ser suspendido en el minuto 67 por la irrupción de barrabravas.

Los barristas del club La Calera habían amenazado con impedir por la fuerza que se disputara el juego, en respaldo a las manifestaciones sociales que cumplen este viernes cinco semanas y dejan 22 muertos.



Por esta razón, el juego se trasladó al estadio Municipal de La Florida, en el sur de Santiago, con algunos hinchas y dirigentes de ambos equipos.



Los jugadores ingresaron a la cancha con un lienzo que tenía el mensaje: 'Por un Chile más justo'. A los 10 minutos de juego, el árbitro del encuentro detuvo el partido para hacer un minuto de silencio por las víctimas de la crisis.

Futbolistas de La Calera se colocaron también un parche en el ojo, en apoyo a los más de 200 manifestantes que han sufrido graves lesiones oculares por el uso de perdigones por parte de la Policía.

Minuto de silencio en solidaridad con el movimiento social, por un Chile más justo 💪🏻 🇨🇱 pic.twitter.com/MqJhVHg5lg — Unión la Calera SADP (@ulcsadpoficial) November 22, 2019

Ingreso a la fuerza



Pero mientras se disputaba el segundo tiempo, un grupo hinchas del popular club Colo Colo, que se movilizan para impedir la reanudación del torneo, ingresaron a la fuerza al estadio y lanzaron piedras a la cancha, lo que llevó al árbitro a suspender el juego. La policía sacó a los barristas y los dispersó con gases lacrimógenos.

Luego de este incidente, la federación local resolvió suspender el encuentro.



“Desgraciadamente no están (dadas) las condiciones. Este partido está suspendido y habrá que analizar los otros partidos” de la fecha, declaró a periodistas Sebastián Moreno, presidente de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional (ANFP) , que espera continuar con el resto de los partidos.

Partido suspendido para salvaguardar la integridad de los futbolistas y trabajadores que se encuentran en el Estadio de La Florida. — Unión la Calera SADP (@ulcsadpoficial) November 22, 2019

En el segundo partido del día Cobresal ganó 3-2 a Unión Española y también se hizo un minuto de silencio. El duelo se disputó por completo y sin sobresaltos en el estadio El Cobre de El salvador, un pequeño asentamiento minero de no más de 10 000 personas ubicado en el desierto de Atacama, en el norte chileno.



Pero los futbolistas temen por su seguridad.



“Yo no puedo arriesgar la integridad de los futbolistas. Hemos hecho un llamado a nuestros capitanes para que no se presenten a jugar este fin de semana”, dijo, por su parte, Gamadiel García, presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) .

La crisis social en Chile obligó a trasladar a Lima la final del sábado de la Copa Libertadores que debía disputarse en Santiago entre el argentino River Plate y el brasileño Flamenco. También se cancelaron amistosos de la selección chilena ante Bolivia y Perú, este último en la capital peruana.

En caso de que continúe disputándose la fecha, la Universidad Católica, con 53 puntos, puede ser campeón si derrotar el domingo a Audax Italiano, y Colo Colo pierde el sábado con Coquimbo Unido.