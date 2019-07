Chile se enfrenta a Perú y apunta a su tercera final consecutiva de Copa América (Previa)

LEA TAMBIÉN

La Selección de Chile se enfrentará a Perú este miércoles 3 de julio del 2019 en el Arena do Gremio en Porto Alegre desde las 19:30 (hora de Ecuador), en la segunda semifinal de la Copa América y buscando jugar su tercera final consecutiva en este torneo.

Las dos selecciones cumplirán una nueva edición del Clásico del Pacífico y llegan a este partido después de superar por la vía de los penales en los cuartos de final a sus respectivos rivales: Chile derrotó 5-4 a Colombia tras igualar 0-0 en los 90 minutos de un partido que dominó y en el que le anularon dos goles a instancia del VAR.



Perú con similar marcador superó a Uruguay, que lo tuvo literalmente contra las cuerdas pero no logró el nocaut en el tiempo reglamentario a pesar de marcarle en tres ocasiones, todas invalidadas por fuera de juego.



Chile y Perú cumplirán el vigésimo primer partido entre ambos combinados en el historial de enfrentamientos de la Copa América (8 victorias de la ‘Roja’, seis de los del Rímac, seis empates) y el 81 en el historial del Clásico del Pacífico, en el que Chile lleva 44 victorias contra 22 de los incas.



De manera curiosa, un enfrentamiento en semifinales fue el último cara a cara que tuvieron en una Copa América. Ocurrió en 2015, cuando el anfitrión Chile se impuso 2-1 y avanzó a la final en la que luego venció a Argentina por penales para conseguir su primer título.

El conjunto dirigido por el DT colombiano Reinaldo Rueda está exprimiendo todo el potencial a la Chile que se colgó el cartel de favorito ante Uruguay, a pesar de caer 1-0 en el Maracaná. Chile en ese partido sometió a la Celeste pero se permitió un pestañeo y perdió el encuentro.



Entre las novedades en la Selección chilena, están las cartulinas amarillas que arrastran Arturo Vidal y Charles Aránguiz, que fueron amonestados ante Colombia. Deberán cuidarse de no sumar una segunda cartulina porque podrían perderse una hipotética final.



Mientras tanto, la Selección de Perú se convirtió en el rival inesperado y no programado de la segunda semifinal de la Copa América. El 5-0 que sufrió ante Brasil en la fase de grupos y sus discretas presentaciones ante Venezuela (0-0) y Bolivia (3-1) no le deparaban un futuro promisorio en el torneo.



Sin embargo, los dirigidos por el ‘Tigre’ Gareca apelaron a un estupendo planteamiento defensivo táctico para eliminar a Uruguay, otra de las favoritas para llegar a disputar la final. Perú en los cuartos de final, defendieron con uñas y dientes su arco y forzaron la definición por penales donde la suerte estuvo de su lado.



Se prevé que el DT Gareca repita la alineación que actuó ante Uruguay ante la ‘Roja’. Al igual que Vidal y Aránguiz en Chile, Cueva y el defensor central Carlos Zambrano también se encuentran amonestados y en riesgo de perderse la final si Perú sale airoso ante la ‘Roja’.

El partido será dirigido por el árbitro de nacionalidad colombiana Wilmar Roldán.



Posible Alineación de la Selección de Chile: Gabriel Arias en el arco; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán y Jean Beausejour en la defensa; Arturo Vidal, Erick Pulgar y Charles Aránguiz en el medio campo; José Fuenzalida, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez en la delantera. DT: Reinaldo Rueda.



Posible Alineación de la Selección de Perú: Pedro Gallese en el arco; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram y Miguel Trauco en la defensa; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Christian Cueva y Édison Flores en el medio campo; Paolo Guerrero en la delantera. DT: Ricardo Gareca.