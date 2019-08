‘Chicharito’, José Manuel Corona y Héctor Herrera regresan al Tri del ‘Tata’ Martino

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los delanteros Javier ‘Chicharito’ Hernández, Jesús Manuel Corona y el volante Héctor Herrera, ausentes en la Copa Oro, fueron convocados este martes 27 de agosto del 2019 por Gerardo Martino para los amistosos contra Estados Unidos y Argentina.

La dirección de selecciones nacionales de la Federación Mexicana de Fútbol informó este martes 27 de agosto del 2019, la inclusión de los tres jugadores en la lista de 31 con los que Martino contará para enfrentar a los estadounidenses, el 6 de septiembre en New Jersey, y Argentina, el 10 en San Antonio.



Hernández, del West Ham United de la Premier League, se negó a jugar la Copa Oro para estar en el nacimiento de su hijo; Corona, del FC Porto, había dicho no a una convocatoria poco antes y Martino lo dejó fuera de la Copa Oro, en la que Herrera no estuvo porque pidió tiempo para arreglar su traspaso al Atlético de Madrid.



El trío forma parte del grupo de 13 jugadores de ligas extranjeras convocados, entre los que están delanteros Hirving Lozano, del Nápoles italiano, y Raúl Jiménez, del Wolverhampton inglés, los volantes Andrés Guardado, del Betis español, y Erick Gutiérrez, del PSV Eindhoven holandés, y el defensa Édson Álvarez, del Ajax.



Los jugadores que pertenecen a la liga de México se concentrarán el próximo domingo en el Aeropuerto de la Ciudad de México para viajar a New Jersey donde se encontrarán con los que participan en ligas extranjeras.

El jugador mexicano 'Chicharito' Hernández. Foto: Cuenta de Twitter Chicharito Hernández