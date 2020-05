Karina Chango, dirigente del Mushuc Runa, ve poco atractivo un torneo de fútbol descentralizado en Ecuador 

LEA TAMBIÉN

La propuesta de un torneo descentralizado que maneja la Liga Profesional de Fútbol (LigaPro) para el reinicio del campeonato luego de la pandemia del covid-19 no es del agrado de Karina Chango, dirigente del Mushuc Runa, quien es partidaria de buscar una mejor alternativa.

La dirigente del ‘Ponchito’ aseguró en una entrevista con Área Deportiva (99.3 FM) que un torneo descentralizado, tal y como lo propuso el Consejo de Presidentes de LigaPro, con dos grupos de ocho equipos cada uno, dividido de acuerdo a la zona geográfica y sin descensos durante los próximos dos años, perdería su atractivo.



El primer grupo estaría conformado por los clubes de Pichincha y Tungurahua (Aucas, El Nacional, Independiente del Valle, Liga de Quito, Macará, Mushuc Runa, Técnico Universitario y Universidad Católica). El segundo grupo lo conformarían los clubes del resto del país (Barcelona, Delfín, Deportivo Cuenca, Emelec, Guayaquil City, Liga de Portoviejo, Olmedo y Orense).

“Este campeonato será más de exhibición para cumplir contratos, no habrá descensos, pienso que debería haber una mejor opción (…) Si se juegan torneo regional ya sabemos desde el inicio los dos clasificados de la Costa y no será atractivo, en la Sierra será más equilibrado”, comentó la mañana del jueves 14 de mayo del 2020.



Además, sostuvo que los equipos enfrentarán perdidas en los ingresos por taquillas en caso de no jugar con Barcelona SC, Liga de Quito y Emelec, clubes que convocan gran número de aficionados a los escenarios deportivos.



Sobre un recorte salarial a la plantilla del club, la dirigente dijo que en Mushuc Runa, que tiene un presupuesto de dos millones al año, redujeron el 30% del salario de los jugadores que más ganan, para evitar problemas económicos.



Chango también hizo un llamado a la unión en el fútbol ecuatoriano, luego de ser consultada por la crisis que atraviesa el Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF): “Nosotros no estamos a favor de nadie, queremos transparencia (…) El fútbol ecuatoriano debería estar unido en este momento, nosotros acataremos lo que diga Conmebol sobre el presidente de la FEF”, concluyó.