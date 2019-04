Tottenham es semifinalista de la UEFA Champions League pese a la derrota 4-3 ante Manchester City

LEA TAMBIÉN

Una pérdida de la razón, un sentimiento de miedo, 20 minutos de locura, dos decisiones del VAR y un gol con el muslo de Fernando Llorente terminaron con el Tottenham Hotspur camino de las semifinales de la UEFA Champions League por encima del Manchester City, que ganó 4-3, pero cayó por el valor doble de los goles fuera de casa (4-4 en el global).

Un 4-3 en el Etihad Stadium que reflejó a dos equipos saliendo a tumba abierta, con miedo a perder, pero sin miedo a fallar y con las figuras de Raheem Sterling y Heung-Min Son, marcando diferencias, en un partido que acabó con el equipo del argentino Mauricio Pochettino en la semifinal de la Champions, en la que se medirá al Ajax de Ámsterdam.



El control, la tranquilidad y el miedo dominó la ida. Atemorizó a jugadores, entrenadores y público. Cuando este miércoles 17 de abril de 2019, sonó el ‘Hey Jude’ de los Beatles y ondearon los banderines al viento, algo hizo ‘click’ en la mente de los 22 protagonistas.



Olvidaron lo que es el miedo, resetearon ese sentimiento de su existencia y jugaron como niños. Con errores, pasión y alejados de cualquier especulación que surge cuando las barbas tiñen las caras y la adolescencia da paso a la adultez.



Durante 20 minutos, el Etihad Stadium asistió a los instantes de fútbol más puro en años. Dos equipos que no pensaban en el marcador, que no se fijaban en lo hecho o en lo que quedaba por hacer. Jugaron, se equivocaron y se sucedió un torrente de goles.

El obligado, el City, se adelantó a los cuatro minutos cuando Kieran Trippier olvidó cubrir a Sterling en banda y este engarzó una pelota cruzada a la portería de Lloris.



La eliminatoria estaba empatada, pero eso no fue razón para que Aymeric Laporte encadenara dos errores y devolviera la ventaja al Tottenham. El francés no repelió bien un pase de Alli y dejó que Son definiese desde la frontal como si de un penalti se tratase.



Son, convertido en la gran referencia sin Harry Kane, era la estrella Spurs. Lucas Moura aprovechó otra indecisión de Laporte, le robó la cartera, se la dio a Eriksen y el danés se la entregó al surcoreano quien respondió al golazo de Sterling con otro zapatazo.



No habían pasado doce minutos y el City estaba fuera y estaba sorprendido. Replicar era seguir inmerso en la locura y tener a Guardiola al borde del infarto, pero otra vez los laterales del Tottenham igualaron la balanza.

Rose dejó solo a Bernardo Silva quien sacó un disparo que tocó en el lateral inglés y se coló junto a un ya vencido Lloris, colocando el empate a dos en el marcador.



El gol levantó a los Citizens, que volvieron a verse con fuerzas y favoritos en la locura del Etihad. Más vivos, los celestes sacaron rápido una falta sin aparente peligro. Bernardo encaró a Rose, dejó de tacón para un De Bruyne que le dobló por banda y que puso un balón raso e imposible de cortar al segundo palo.



Sterling solo tuvo que empujarla para anotar el 3-2. El City seguía fuera, pero estaba más dentro que nunca. Conscientes de esto, el partido se enfrío. No hacía falta más enajenación, quedaban muchos minutos por delante para sopesar qué hacer. Sissoko se lesionó y en su lugar entró Fernando Llorente, fijando a los centrales del City con una referencia arriba. Otra locura decisiva de Pochettino. El español tuvo una en los segundos 45 minutos, con un remate de cabeza picado que escupió Ederson.



La ocasión de Llorente llegó después de que Lloris salvase a los suyos con un par de paradas de mérito que no disolvían el hecho de que el City ya se estaba comiendo al Tottenham.

La ocasión de Llorente llegó justo antes de que Ag ero voltease a los Spurs. Gundogan rompió la débil línea del medio del Tottenham, De Bruyne dribló en la frontal y filtró para que Agüero, desde la misma posición desde la que le dio la liga al City en 2014, fusilase a Lloris.



Le quedaba media hora a los Spurs y sin volverse locos, encontraron la forma de dañar al cómodo City a balón parado. Llorente, la locura en forma de cambio de Pochettino, remató con el muslo en el primer palo un envío de Trippier y metió al Tottenham en semifinales. Ni el paso por el VAR, donde se revisó la posibilidad de una posible mano del español, empañó la gran gesta del equipo de Pochettino, quien durante instantes lo vio todo perdido.



Sterling, en un gran error de Eriksen, metió el 5-3 a falta de un minuto. Todo el Etihad lo celebró, Guardiola estalló y sólo una repetición hizo replantearse todo. Un toque de Bernardo hacia Ag ero metía al argentino en fuera de juego antes del último pase a Sterling. Gol anulado y el City, eliminado.



El Tottenham estará en semifinales y se jugará ir al Wanda Metropolitano el próximo 1 de junio ante el Ajax de Ámsterdam. Algo improbable hace meses, pero posible gracias a la bendita locura.



Ficha técnica:



Goles: 1-0 (4’, Raheem Sterling); 1-1 (7’, Heung-Min Son,); 1-2 (10’, Heung-Min Son,); 2-2 (11’, Bernardo Silva), 3-2 (21’, Raheem Sterling); 4-2 (63’, Sergio Agüero); 4-3 (73’, Fernando Llorente).



Árbitro: Cüneyt Çakır (TUR) amonestó a Sissoko (41’), Son (48’) Rose (53’) y Wanyama (77’) por parte de los visitantes.



Incidencias: Partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League disputado en el Etihad Stadium (Manchester).





Alineación del Manchester City

XI | Ederson, Walker, Kompany (C), Laporte, Mendy, Gundogan, Silva, De Bruyne, Bernardo, Sterling, Aguero



Subs | Muric, Stones, Sane, Fernandinho, Mahrez, Otamendi, Jesus



