La jornada del Campeonato Nacional se cierra en el estadio de Sangolquí

El entrenador español Ismael Rescalvo conversó con sus pupilos durante la semana. Les pidió mantener un alto grado de compromiso para pelear por los primeros lugares en la segunda etapa.

Una de las prioridades del estratega español es no perder puntos de local en el estadio de la Liga Cantonal Rumiñahui.



Los rayados reciben esta noche, 30 de julio del 2018, al Aucas (19:15), en el último partido de la segunda fecha de la segunda etapa del torneo.



“Hemos trabajado bastante en la parte táctica. El técnico quiere un equipo rápido en la salida y con seguridad defensiva. Es un nuevo esquema y nos estamos adaptando”, manifestó el volante Efrén Mera.



Sin el hábil Billy Arce (transferido al exterior), Rescalvo apostará por los jóvenes de la cantera y la base existente.



La directiva del Valle todavía no ha descartado contratar otro refuerzo para la segunda etapa y aprovechar esta última semana para su habilitación.



El área de mercadeo del club también impulsa la venta de abonos para la familia hincha de los rayados. La promoción consiste en un paquete para cuatro personas, que cuesta USD 80 e incluye la entrada para los 11 partidos.

En cambio, para un solo hincha cuesta USD 40 por los once juegos.



Por disposición de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Independiente tiene que enfrentar a Barcelona, Liga de Quito y Emelec en el estadio Atahualpa. Esto por temas de seguridad.



Aucas, por su parte, llegará al partido de esta noche con algunas variantes obligatorias. Uno de los ausentes será el lateral Diego ‘Chiqui’ Palacios. Él fue transferido al exterior.

El entrenador Luis Soler confirmó que ante la salida de Palacios el reemplazante en el cotejo de esta noche será Henry Quiñónez. Según el DT, el lateral está preparado.



Soler explicó las novedades del club. “Enson Rodríguez se encuentra bien luego de usar una máscara que protegió su nariz. Jairo Bonet, que está lesionado, realiza trabajos diferenciados. Henry León está expulsado, por lo tanto, no podrá jugar”, dijo el DT.



Los futbolistas de Aucas recibieron un llamado de atención del cuerpo técnico y de la directiva, porque en el arranque de la segunda etapa, el equipo dejó escapar puntos claves y perdió ante el Deportivo Cuenca como local.



El ‘Chiqui’ Rodríguez confirmó que a pesar de la molestia por un golpe en su rostro está listo para ser titular.



Los orientales confían en tener una buena presencia de hinchas en el Rumiñahui.