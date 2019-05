Byron Moreno revela que se equivocó en los partidos Liga vs. BSC y Corea-Italia a 17 años de sus polémicos arbitrajes

LEA TAMBIÉN

Casi 17 años después de su polémico arbitraje en el partido Liga de Quito vs. Barcelona SC, el exréferi ecuatoriano Byron Moreno reconoce que fueron excesivos los minutos de adición y que debió expulsar al argentino Fabio Schiavi, antes de que marcara el gol del triunfo albo en el tiempo extra.

La revelación ha sido hecha en una entrevista para el canal de YouTube ‘Fútbol Sin Cassette’. En la cuenta de Twitter del programa se publicaron el 2 de mayo del 2019 fragmentos con un adelanto de la entrevista, en la cual Moreno también habla de su fugaz paso por el Mundial Corea - Japón del 2002.



El partido entre Liga y Barcelona se disputó el 8 de septiembre del 2002 y pudo terminar con la primera victoria del ‘Ídolo’ en la Casa Blanca, en Quito. Cuando se acercaba el minuto 90 y los toreros ganaban 2-3, Moreno anunció que se jugarían seis minutos de descuento. Sin embargo, al final, el partido se extendió por 12 minutos. Los albos igualaron el resultado en el 98 y anotaron el gol de la victoria en el 100 (4-3 resultado final).



El partido “merecía los seis (minutos) que di”, dice Moreno, 17 años después, en la entrevista con ‘Fútbol Sin Cassette’. “La Comisión Académica, cuando revisa, dice que el tiempo que doy de recuperación de los seis minutos está correcto”.



“Iniciado esos seis minutos hay una falta de Schiavi”, continúa Moreno. “Error mío, no haberlo expulsado y solo haberlo amonestado, porque yo estoy lejos y no veo la gravedad de la acción. Mi asistente no me ayuda en ese caso”.

Byron Moreno "Error mío el no haberlo expulsado (A Schiavi)"

Barcelona iba ganando 2-3 con un hombre más y sin el jugador que le marcó el 4 a 3 todo hubiera cambiado. Después de varios años acepta algunas equivocaciones.



Byron Moreno recuerda que ese partido pitó cuando se encontraba de candidato a concejal de Quito. En la entrevista, asegura: “Yo puse una excusa para no ser designado (para dirigir partidos) esos tres meses y no me aceptaron la excusa en la Comisión de Arbitraje. A mí me perjudicó lo qué pasó, porque no llegué (a ser edil del Concejo Metropolitano de Quito), tal vez mucho tiene que ver eso (su actuación en el Liga de Quito - BSC)”.

Cuando se jugó el recordado partido en Casa Blanca (2002), Byron Moreno era candidato a Concejal de Quito.

Se viene un nuevo invitado a #FútbolsinCassette. "Yo pedí que me excusen y no me dejaron"

Este domingo en youtube. pic.twitter.com/eDC63IYGX9 — Fútbol Sin Cassette (@f_sin_cassette) May 2, 2019



Este 3 y 4 de mayo del 2019, la entrevista concedida por Moreno a ‘Fútbol Sin Cassette’ también ha causado revuelo en la prensa italiana. Un fragmento de video recoge palabras de Byron Moreno sobre su arbitraje en el partido que eliminó a Italia del Mundial 2002.



Diecisiete años después, el exárbitro FIFA admite por primera vez que debió expulsar a un jugador de Corea del Sur. En ese juego, el cuadro asiático, que era anfitrión, ganó en los minutos adicionales y se clasificó por primera vez a los cuartos de final; pero la noticia fue el arbitraje de Moreno.



En el primer tiempo de adición, el ecuatoriano expulsó a la estrella de la ‘azzurri’ Francesco Totti (ya tenía tarjeta amarilla), al considerar que había simulado una falta en el área del equipo coreano, en una acción que debió ser pitada como penal a favor de Italia.

Byron Moreno "Si era roja la de Zambrotta"

Byron Moreno 17 anni dopo: «Su Zambrotta era fallo da rosso»

anteprima dell'intervista che sarà disponibile domenica@zazzatweet @MaxCordaro @Gazzetta_it @PaoloCond pic.twitter.com/naHyrLD1uo — Fútbol Sin Cassette (@f_sin_cassette) May 3, 2019



No han sido las únicas actuaciones con polémica en el recorrido público de Byron Moreno. En septiembre del 2010 fue detenido en el aeropuerto de Nueva York, EE.UU., por llevar un bulto adherido a su ropa. La Justicia de ese país lo sentenció a 30 meses de prisión por transportar heroína.



‘Fútbol Sin Cassette’ asegura que, en la entrevista, Moreno realiza otras revelaciones. El video con el diálogo completo se publicará este domingo 5 de mayo del 2019.