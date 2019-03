Brasil defenderá su hegemonía en el Sudamericano Sub 17 de Perú

LEA TAMBIÉN

El campeonato sudamericano Sub 17 comienza este jueves, 21 de marzo del 2019, en Lima con la selección de Brasil como máxima favorita al título gracias a su palmarés, ya que ha ganado doce de las diecisiete ediciones de este torneo disputadas hasta la fecha.

La 'Canarinha' ha sido además la ganadora de los dos últimos campeonatos de esta categoría, disputados en Paraguay y Chile, el más reciente en su plantel con Vinícius Junior, actual delantero del Real Madrid, que fue el máximo goleador.



Sin embargo, el camino de Brasil para revalidar el título no será fácil pues quedó encuadrado en el Grupo B, el de más rivalidad, al coincidir con Argentina, Colombia, Uruguay y Paraguay.



En el Grupo A quedó encuadrado Perú como anfitrión junto a Ecuador, Bolivia, Venezuela y Chile.



El primer objetivo de todos ellos será obtener uno de los cuatro cupos para el Mundial Sub 17 que se disputará a finales de año en Brasil, después de que la FIFA retirase la sede a Perú hace unas semanas por aparentemente no garantizar la exoneración de impuestos a las delegaciones.

Para lograr los boletos a Brasil deberán ocupar alguna de las cuatro primeras plazas del hexagonal final, que disputarán los que terminen en las tres primeras posiciones de cada grupo. El primer clasificado del hexagonal será el ganador del torneo.



Para esta ocasión Brasil tiene como principal figura al delantero del Santos, Kaio Jorge, quien ya se entrena a las órdenes del técnico argentino Jorge Sampaoli y comparte el vestuario del primer equipo con figuras como el ariete colombiano Jonathan Copete y el brasileño Rodrygo.

A #SeleçãoSub17 disputou hoje jogo-treino contra o Atlético-MG Sub-18 e venceu por 2 a 1. Veja os gols do Brasil! ⚽🇧🇷 #GigantesPorNatureza pic.twitter.com/vHpUZgm5v5 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 15 de marzo de 2019



Argentina, que está dirigida por el exfutbolista Pablo Aimar, será el principal desafiante de Brasil, ya que conserva gran parte del grupo que hace dos años se coronó campeón del último Sudamericano Sub 15.



La columna vertebral de la Albiceleste está formada por el defensa de Belgrano, Bruno Amione, el centrocampista de Newells Juan Sforza, el extremo izquierdo de Boca Juniors Exequiel Zeballos y el delantero del Atlético Rafaela Matías Godoy.

Otro equipo que llega al torneo con destacadas promesas es Colombia, que tiene como gran artillero a Juan Diego Alegría, del Deportes Tolima, máximo goleador del último Sudamericano Sub 15 con 10 tantos.



La selección andina también tiene en su equipo a Juan David Fuentes, un centrocampista de 15 años de la cantera del FC Barcelona, y al defensa Juan David Perea, de la escuela del Atlético de Madrid e hijo del exjugador Luis Amaranto Perea, que jugó en el equipo colchonero entre 2004 y 2012.



Ecuador afronta el campeonato como ganador del último torneo Las Américas, disputado en Cali (Colombia), donde el delantero Adrián Mejía (Independiente del Valle) fue máximo goleador, Johan Mina (Emelec) fue escogido como mejor jugador y Joan López (Independiente del Valle) fue el mejor arquero.



Los peruanos, que afrontaban el torneo con calma al saberse clasificados para el Mundial hasta que les quitaron la sede, ahora tienen la presión de quedar entre los cuatro primeros del hexagonal final.

La Blanquirroja tendrá en sus filas como novedad al centrocampista Alessandro Burlamaqui, que juega en el juvenil B de la cantera del Espanyol.



El Sudamericano Sub 17 servirá también para estrenar el remodelado estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), al que se le han instalado césped sintético y 22.000 butacas para además acoger dentro de cuatro meses los Juegos Panamericanos de Lima 2019.