Brasil termina en Praga su gira europea de preparación para la Copa América

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La selección de Brasil se enfrenta el martes, 26 de marzo del 2019, a República Checa en el último encuentro amistoso de la 'Canarinha' antes de la Copa América, un encuentro que se espera sirva para despejar dudas y permita sumar minutos a una plantilla capitaneada por Carlos Henrique Casemiro y aún poco conjuntada.

Con los ojos puestos en el torneo continental en el que será anfitrión, del 14 de junio al 7 de julio, Tite seguirá confiando en el volante madridista.



Desde la dolorosa derrota frente a Bélgica en cuartos de final del Mundial de Rusia, el pentacampeón del mundo ha alterado la demarcación medular dando entrada a caras nuevas como Arthur Melo, del FC Barcelona, y Lucas Paquetá.



Paquetá, volante del AC Milán, marcó su primer gol en la selección frente a Panamá el sábado 26 de marzo en Oporto, donde su equipo no pasó del empate, 1-1, un resultado histórico para los centroamericanos, pero que arrancó de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) un dardo sutil por la falta de eficacia goleadora del equipo.

"Todo igual", resumió la CBF en su análisis del partido disputado en el Estádio do Drago, donde la 'Canarinha' dispuso de abundantes ocasiones, pero continuó con el magro palmarés goleador de los tres amistosos anteriores, donde sólo ganó por la mínima.



Los brasileños, que siguen sin poder disponer de Neymar da Silva Santos Júnior y el madridista Vinicius, tuvieron el domingo 24 de marzo su primer contacto con el césped del praguense Estadio de Edén, con un entrenamiento intenso para los que no entraron en la cancha frente a Panamá, y uno de recuperación con trote en césped y gimnasio para los catorce que jugaron.



Es la segunda vez en su historia que la selección absoluta brasileña juega en territorio checo, tras el amistoso celebrado en 1956 con el legendario Josef Masopust en la alineación de los centroeuropeos, y que acabó en tablas y sin goles.



Los anfitriones checos llegan a este duelo de prestigio después de lamerse la heridas por la abultada derrota encajada el viernes 22 de narzi en Wembley frente a Inglaterra, 5-0, en la primera ronda de la clasificación para la Eurocopa 2020.



Fue el peor marcador que recuerda el equipo nacional desde 1993, cuando se escindió la federación checoslovaca, y un capítulo negro que obliga a pasar página.

"Vamos a intentar ahora no repetir en el próximo partido los errores que cometimos (frente a Inglaterra). Tenemos que asaltar a los brasileños y no esperar hasta que nos marquen gol", recogió la web de la federación unas declaraciones del defensa Filip Novak.



Los de Jaroslav Silhavy dejaron en el césped londinense pobres impresiones y se notaron faltos de un líder, papel que no logró asumir Vladimir Darida, el volante ofensivo del Hertha BSC, donde no es titular.



No estarán disponibles, por lesión, el experimentado volante del Sparta de Praga Borek Dockal ni el meta del Sevilla, Tomas Vaclik.