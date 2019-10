La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) solicitará a la Conmebol eliminar el gol de vistante  en torneos de clubes

LEA TAMBIÉN

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) buscará ante la Conmebol eliminar el gol de visitante en los torneos de clubes que organiza el máximo organismo del fútbol sudamericano.

En horas de la tarde de este miércoles 16 de octubre del 2019, el portal O’Globo publicó una noticia al respecto y replicada por el portal del diario argentino Clarín. Allí se señala que los clubes brasileños pugnan porque el gol de visitante simplemente deje de existir. Para ello, y siempre de acuerdo con O’Globo, Rogerio Caboclo, presidente de la CBF se comunicó con Alejandro Domínguez -titular de la Conmebol- para analizar la propuesta con la idea de que se implemente a partir del 2020.



Desde el 2005 la Conmebol decidió empezar a utilizar la regla del gol de visitante en los torneos sudamericanos. Es decir, que se tome en cuenta la mayor cantidad de goles anotados por un club en condición de visitante para desempatar, en caso de igualdad en puntos y diferencia de gol en los ‘play-offs’, exceptuando las finales, según se explica en el artículo 29 del reglamento de la Conmebol.



En un inicio la idea era tomar como referencia el modelo europeo de competencia, pero con un detalle a tomar en cuenta: las finales de la UEFA Champions League y de la Europa League son a final única (un solo partido) y en cancha neutral. Por lo tanto, en Sudamérica se optó por borrar la regla en la final.



En cuanto a los clubes que se encuentran bajo la tutela de la Confederación Brasileña de Fútbol, iniciaron un fuerte reclamo en 2018 cuando Frederico Nantes fue designado como el responsable de los torneos de clubes de la Conmebol.



De acuerdo con O’Globo Nantes, nacido en Porto Alegre, trabajó como gerente de planificación estratégica de la Confederación Brasileña de Fútbol en 2015 y fue parte del comité organizador del Mundial de Brasil 2014. El portal deportivo brasileño asegura que la relación entre Nantes y Caboclo es muy cercana.



“Le dije a Alejandro Domínguez la posición de Brasil y los grandes clubes, que suelen ser los contendientes de las competiciones sudamericanas. Es en el sentido de no mantener el gol de visitante. Entendemos que esto cambia el dinamismo de la disputa. Citamos como ejemplo el River-Boca de esta Libertadores. River ganó 2-0 en el camino. Y si lográs el 1-0, el juego está prácticamente terminado para Boca”, le explicó Rogério Caboclo a O’Globo. En Brasil, por ejemplo, ya no se juegan los torneos con gol de visitante.



Si se llegasen a producir los cambios antes mencionados, deben ser aprobados por el Consejo de la Conmebol. Precisamente, el jueves 17 de octubre habrá una reunión en Luque, Paraguay. Lo que pide la CBF es que solo deje de valer el gol de visitante en los torneos de clubes, no así en aquellos torneos de selecciones, como la Copa América.