El DT ‘Bolillo’ Gómez convocará a más jugadores para los nuevos amistosos

Hernán Darío Gómez, entrenador de la Tricolor, y Carlos Villacís, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) tienen previsto reunirse este jueves 13 de septiembre de 2018 en Guayaquil. Ahí ajustarán el plan de amistosos para la Selección, en lo que resta del año.

Los encuentros confirmados hasta ahora son ante Catar (el 12 de octubre) y ante Omán (el 15 del mismo mes), por la doble fecha FIFA. Ambos compromisos se realizarán en Doha.



La logística para el viaje está definida. La delegación nacional se desplazará entre el 7 y el 8 de octubre a Catar, que precisamente organizará el próximo Mundial 2022.



Ecuador también aprovechará la doble fecha FIFA de noviembre, entre el 12 y el 20 de ese mes. Los rivales para los dos compromisos aún no se concretan. Argentina, Colombia, Chile y Perú son los equipos que están en carpeta, según explicaron Villacís y Jorge Salazar, integrante de la Comisión de Selecciones de la Ecuafútbol.



Los duelos ante albicelestes y cafeteros pudieran realizarse en Estados Unidos. El ‘Bolillo’ Gómez también es partidario de jugar en una cancha “neutral”. Sin embargo, quiere un mayor nivel de exigencia en los encuentros. “Vamos de menos a más”, recalcó el titular de la Ecuafútbol.

El volante ofensivo Renato Ibarra (5) actuó en los dos partidos de la Selección en territorio estadounidense. EFE

Además, indicó que para los próximos cotejos, el estratega colombiano incluirá a futbolistas que no fueron citados para el primer microciclo en Quito y los últimos amistosos, ante Jamaica y Guatemala, en Estados Unidos. No precisó si incluirá a Luis Antonio Valencia, quien pertenece al Manchester United de Inglaterra y no estuvo llamado para los últimos amistosos.



La Comisión de Selecciones se reunirá el martes en Guayaquil y recibirá un informe de los cotejos ante los guatemaltecos y jamaiquinos, que se disputaron en Nueva Jersey y Chicago, en ese orden.



Para ‘Bolillo’, estos juegos no le permiten sacar conclusiones sobre el estilo de juego de la Tricolor. Eso sí, añadió que le ayudaron para observar a los jugadores de cerca y analizar sus individualidades. “Vimos orden y aplicación con las tareas que trabajamos durante los entrenamientos. Ahora, estamos dando oportunidades a los muchachos para conocer en qué nos pueden ayudar”.



A Estados Unidos, el DT colombiano llevó a 22 seleccionados, 12 de ellos que actúan en el Campeonato local. Ante Guatemala hizo debutar a Jhegson Méndez y Steven Franco, ambos de 21 años y quienes juegan en el Independiente del Valle. Ángelo Preciado, otro de los talentos citados del cuadro de Sangolquí, se quedó entre los suplentes en los compromisos.

Entre los llamados, también estuvieron 10 jugadores que militan en planteles del exterior, entre ellos Alexander Domínguez.



El arquero del Vélez Sarsfield de Argentina destacó la labor del ‘Bolillo’, quien dijo intenta unir al país. Expresó también que el trabajo sostenido con la Tricolor permitirá que el equipo vuelva a disputar un Mundial.



La Selección recién volvió a jugar el viernes pasado ante Jamaica, luego de 11 meses.



Robert Arboleda, otro de los citados, destacó la confianza que el DT le dio, pues le puso como titular. “Podemos lograr cosas grandes”, expresó el defensa del São Paulo de Brasil, quien fue perdonado y convocado luego de que el año pasado fuera expulsado por cometer un acto de indisciplina en la Tri.