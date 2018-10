‘Bolillo’ Gómez: “Nos faltó jerarquía como para terminar bien este partido ante Omán”

LEA TAMBIÉN

Ecuador finalizó sus partidos amistosos en territorio asiático con una derrota ante Catar y un empate sin goles frente a Omán. Luego de este último, la mañana de este 16 de octubre, el entrenador Hernán Darío Gómez reconoció la falta de experiencia de los jugadores que convocó.

“Ecuador superó a Omán desde todo punto de vista, tuvimos elaboración de juego y no tuvimos problemas en defensa. Cuando tuvimos la opción de anotar, nos faltó jerarquía como para terminar bien este partido”, dijo el entrenador en rueda de prensa.



Durante el partido, que se desarrolló en Doha con poca presencia de público, los tricolores fueron protagonistas. Stiven Plaza, Ayrton Preciado, José Francisco Cevallos Jr. y Miler Bolaños tuvieron opciones claras de gol que desaprovecharon.



“Encontramos los espacios, pero no la metimos. No había que dejar crecer al rival, que se encerró en su arco”, explicó el entrenador colombiano, respecto a la intención ofensiva que plantearon, principalmente en el segundo tiempo del partido.



La selección nacional tuvo un promedio de 24 años para esta doble fecha FIFA. “Sí es claro que hay jugadores que les cuesta, que se cansan a los 20 minutos, porque están jóvenes. Ponerse la camiseta de la Selección no es fácil”, dijo el colombiano.