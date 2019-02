El ‘Bolillo’ Gómez pidió ‘no emocionarse tanto’ con la Selección Sub 20

LEA TAMBIÉN

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez destacó el histórico logro conseguido por la Selección Sub 20 de Ecuador al ganar el Sudamericano de la categoría por primera vez. Pero, también pidió “no emocionarse tanto” porque se trata de jóvenes talentos aún en proceso formativo.

El técnico de la Selección mayor estuvo presente en el partido entre Guayaquil City e Independiente del Valle que cerró la tercera fecha de la LigaPro. Allí, tras el encuentro, él conversó con los periodistas de varios temas, pero llamó la atención sus declaraciones sobre la ‘Mini-Tri’.



“No hay que emocionarse tanto. Es un gran equipo, un gran técnico, un gran triunfo... pero es juvenil todavía”, sostuvo el estratega colombiano. “Hay unos jugadores que pueden llegar más rápido que otros (a ser figuras en Primera). Los jugadores (actuales) de la Selección mayor todavía están jóvenes, todavía tienen un escalón por encima”, agregó.



Con ello, Gómez procuró aplacar las voces de aficionados que pedían ya un recambio en la Selección con la base de la Sub 20. Este equipo juvenil se apuntó al Mundial de la categoría en Polonia, de este año.



“Es una Selección buenísima, con dos años de trabajo. Todos queremos soñar, si el sueño se nos cumple, qué alegría, si no, tenemos un futuro muy importante”, reiteró sobre la ‘Mini-Tri’.



De paso, el ‘Bolillo’, como es apodado, habló de la situación de Luis Antonio

Valencia, quien no puede jugar en el Manchester United por lesión. También se refirió al momento de otros legionarios como Ángel Mena.



