Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez llevará un Director Deportivo a la Tricolor

Hernán Darío Gómez, seleccionador nacional, participó en un conversatorio con Iván Hurtado, ex capitán de la Tricolor, este martes 5 de febrero de 2019, en una de las Conferencias Deportivas ‘Bichito del Fútbol’, organizadas por Claro en Quito.



El DT, que señaló que ya saludó con el nuevo presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol Francisco Egas, recordó varios pasajes de las experiencias vividas durante la clasificación al Mundial Corea-Japón 2002.



Habló de la división que encontró entre los futbolistas y en el país y el trabajo que tuvo que hacer para formar la familia que cumplió con el objetivo. “La primera vez que vine, la gente me recibió mejor que ahora, que ya me conoce”, dijo el ‘Bolillo’.



Aprovechó la ocasión para reafirmar sus puntos de vista con respecto a las críticas que recibe sobre que es un entrenador sin actualización, que no practica el fútbol moderno. “Ahora, a todo técnico que tiene orden su equipo es defensivo”. Y añadió: “una pared en fútbol no pasa de moda”.



Dijo que está feliz con el grupo de jugadores que se encontró para iniciar su proceso rumbo a la Copa América para Brasil y las eliminatorias a Catar 2022. “Los muchachos de hoy son muy profesionales, ya han salido al exterior, algunos a Europa. Hace 20 años, solo tres jugaban en el exterior”.

Además, dio a conocer que va a llevar a la Selección un director deportivo. Dio pistas y dijo que sugerirá el nombre de un exjugador que le dio Gloria al país. “Para que converse con ellos, para que me ayude en el camerino”.



Señaló que le gusta trabajar en sus equipos con el jugador que está casado, o los mayores de 30 años, por la responsabilidad que tienen por su trabajo.



Y de la Selección Sub 20, que está a punto de clasificarse al Mundial de Polonia, señaló que es muy bonita.



Iván Hurtado, presidente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE), en cambio recordó, que en aquella eliminatoria, los jugadores tenían que vestir una “coraza” para resistir las críticas de la prensa, pero que también esos momentos permitieron formar la familia que llegó al Mundial 2002.



Y, sin perder el sentido de humor, ‘Bolillo’ dijo que siempre fue un admirador

de Iván Hurtado. “Él siempre muy elegante, hasta vestía calzoncillos Calvin Klein, que hace 20 años habían muy pocos. Yo también me los compre”.