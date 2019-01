Hernán Darío Gómez: ‘La Copa América no va a marcar la pauta de si yo me quedo o me voy’

El entrenador de la Selección ecuatoriana de Fútbol, Hernán Darío Gómez, reconoció la dificultad del grupo de la Copa América, que disputará en junio de 2019. La Tri jugará ante Uruguay, Chile y Japón. "La Copa América no va a marcar la pauta de si yo me quedo o me voy, obviamente yo quiero ganar la Copa América. Firmé un contrato por cuatro años", dijo el estratega.



“Uruguay y Chile tienen historia de campeón en la Copa (América), Japón es uno de los equipos que tiene un gran rendimiento”, dijo el colombiano respecto a los rivales que enfrentará en el torneo que se disputará en Brasil.



Pese a eso, Gómez mencionó que busca destacar en el torneo. Coincide con la visión que tienen los dos candidatos a la presidencia de la Ecuafútbol, Francisco Egas y Selim Doumet.



“He hablado con los dos y coincidimos en eso, quiero hacer una gran copa. Pero hay que analizar otras cosas también”dijo el entrenador colombiano, la mañana de este 25 de enero.



