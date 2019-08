Quedan 2 850 entradas disponibles para el partido Liga de Quito vs. Boca Juniors

LEA TAMBIÉN

Liga de Quito registra un récord de ventas a través de su sistema de abonos. Así lo confirmó Carlos Flores, gerente comercial de Liguista SH. En tres días se agotaron los boletos de general sur baja, general norte y los palcos para el juego de Copa Libertadores ante Boca Juniors.

“Han sido tres días intensos y con picos muy altos de ventas. El primer día nuestra plataforma colapsó por la cantidad de gente tratando de adquirir sus boletos. Tuvimos hasta 650 personas por segundo dando clic en el botón de pagar”, dijo Flores.



Hasta este miércoles 7 de agosto del 2019, a las 12:00, se vendieron en total 13 660 entradas adicionales para los 5 923 tarjeta habientes que ya recargaron su boleto. Es decir, 19 583 boletos ya fueron adquiridos a través del sistema de ventas.



“Aún falta que aproximadamente 2 000 Liguistas hagan su reserva a través del portal. Con ellos, calculamos que ya se terminen los boletos en su totalidad. Nos quedan muy pocas adicionales y creemos que hasta el sábado ya se habrán agotado todas”, dijo Flores.



El gerente comercial asegura que es casi imposible que salgan a la venta entradas en boletería. El aforo del estadio Rodrigo Paz Delgado, que el 21 de agosto recibirá el cotejo entre ‘albos’ y ‘xeneizes’, es de 41 575 aficionados según información presentada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol.



Sin embargo, Esteban Paz, dirigente de Liga de Quito, afirmó que saldrán en boletería unas pocas entradas que podrán ser adquiridas por los hinchas que no pertenezcan al sistema Súper Hincha.



“Si saldrán entradas a la venta para el partido contra Boca, pero serán muy pocas. La mayoría de entradas ya las compraron los Súper hinchas, más los palcos que debemos entregar a Conmebol”, dijo el dirigente albo.





