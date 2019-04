Boca Juniors goleó 4-0 al Jorge Wilstermann y se perfila para los octavos de final de la Libertadores

LEA TAMBIÉN

Boca Juniors se impuso este miércoles 10 de abril de 2019 por 4-0 al Jorge Wilstermann boliviano y, además de recuperarse de la caída de la semana pasada en Brasil ante el Atlético Paranaense, quedó perfilado para lograr la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Con goles de Emmanuel Reynoso, Darío Benedetto (de penalti), Mauro Zárate y Alex Silva, en contra, el equipo ‘Xeneize’ logró su segunda victoria en el Grupo G para totalizar 7 unidades, dos menos que el líder, el Paranaense.



El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro llegó a este compromiso luego de finalizar tercero en la Superliga argentina y con la necesidad de recuperarse de la caída en Curitiba.



Por su parte, el conjunto boliviano sigue sin poder ganar y tras sufrir su primera caída ante Boca en un historial de cuatro encuentros continúa en el sótano de la clasificación con apenas 2 unidades.



El encuentro fue de puro control de balón, territorial y de juego para el anfitrión, que tardó en lograr su primera diferencia en el tanteador.

En el minuto 31 una falta en el área de Alex Silva ante Sebastián Villa le dio a Darío Benedetto la opción de abrir el tanteador, de penalti, pero el portero visitante Arnaldo Giménez logró despejar el balón al córner.



Sin embargo, los dirigidos por Alfaro no bajaron los brazos y cinco minutos después consiguieron el primer tanto de la noche con un centro de Julio Buffarini que conectó Emmanuel Reynoso con un certero golpe de cabeza.

En el inicio del segundo tiempo, Darío Benedetto volvió a tener su revancha de penalti tras una mano de Alex Silva en el área, y esta vez el goleador no falló y convirtió con un furibundo remate.



Sobre el final, el ingresado Mauro Zárate amplió la ventaja con una perfecta vaselina por sobre el cuerpo del portero Arnaldo Giménez y en el último minuto un centro de Cristian Pavón encontró el cuerpo de Alex Silva que la empujó dentro de su propia valla.



Tras este triunfo, Boca visitará el 24 de abril a Deportes Tolima en busca de asegurar su clasificación a octavos de final, mientras que Jorge Wilstermann recibirá al Atlético Paranaense con la imperiosa necesidad de un triunfo para no decirle adiós a esta competencia internacional.

El delantero argentino de Boca Juniors, Carlos Tévez (centro) pelea el balón con el defensa boliviano Wilstermann, Alex Silva, durante el partido del Grupo G de la Copa Libertadores jugado en el estadio La Bombonera en Buenos Aires, Argentina, el 10 de abril de 2019. AFP

Ficha Técnica:



Goles: 1-0 (36’: Emmanuel Reynoso); 2-0 (62’: Darío Benedetto, de penalti). 3-0 (84’: Mauro Zárate); 4-0 (90+2’: Alex Silva, en contra).



Árbitro: el peruano Diego Mirko Haro. Amonestó a Villa, Izquierdoz, Serginho, José Ariel Núñez, Jorge Ortíz, Alex Silva y Cristian Chávez.



Incidencias: partido de la cuarta jornada del Grupo G de la Copa Libertadores disputado en el estadio Alberto J. Armando, La Bombonera, de la ciudad de Buenos Aires.

Alineación de Boca Juniors:

📋 ¡El 11 de #Boca ante Jorge Wilstermann!

1-Andrada

4-Buffarini

20-López

24-Izquierdoz

3-Mas

15-Nandez

23-Marcone

30-Reynoso

22-Villa

10-Tevez

9-Benedetto



👥 En el banco esperan: Díaz, Alonso, Fabra, Mac Allister, Capaldo, Obando, Cortés, Pavón y Zárate.#VamosBoca 👊 pic.twitter.com/dNxIHwpy7b — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) April 10, 2019



Alineación del Jorge Wilstermann: Arnaldo Giménez en el arco; Alejandro Meleán (26’, Ramiro Ballivian), Alex Silva, Edward Zenteno y Juan Aponte; Fernando Saucedo y Jorge Ortiz; José Ariel Núñez (73’, Ricardo Pedriel), Cristian Chávez y Serginho; Lucas Gaúcho (59’, Gilbert Álvarez).

DT: Miguel Ángel Portugal.