Boca rescató agónico empate ante el puntero Racing en la Superliga argentina

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Boca Juniors se recuperó de una desventaja de dos goles y empató 2-2 con Racing Club, el puntero de la Superliga, en el encuentro destacado de la octava jornada del torneo, jugado la noche del domingo 7 de octubre de 2018.

En un partido cambiante y emotivo hasta el último segundo, Racing tuvo todo a su alcance para consolidar su liderazgo y sacar más ventaja al frente de la Superliga, ya que hasta ganaba 2-0 hasta ocho minutos antes del final, pero dilapidó de manera increíble la diferencia y permitió la recuperación de un Boca Juniors nervioso y desordenado.



En Avellaneda, la ‘Academia’ parecía prolongar su racha positiva y superaba a Boca con un doblete de Lisandro ‘Licha’ López (7’ y 65’) y un juego en el que se mostraba más claro y punzante que un equipo ‘xeneize’ repleto de dudas.



Sin embargo, el partido tuvo un giro inesperado en la recta final, porque Ramón Abila (82’) anotó el descuento de Boca Juniors, poco después Racing se quedó con un hombre menos por la expulsión de Matías Zaracho (83’) , Boca arremetió y el colombiano Sebastián Villa (87) estampó la igualdad con un remate que venció la floja respuesta del arquero Gabriel Arias.



“Fue un partido muy difícil, en el que íbamos dos goles abajo. No comenzamos bien, se puso muy difícil en el 0-2, pero pude ingresar y darle velocidad al partido como quería el profesor (Guillermo Barros Schelotto)”, destacó Villa, el autor del segundo tanto ‘xeneize’.

Con este empate, Racing mantuvo su invicto en el campeonato argentino, pero cedió su primer empate después de seis victorias seguidas y mantuvo los seis puntos de distancia sobre Boca, que conserva la esperanza de pelear por el tricampeonato en la Superliga.



Por el momento, Racing es líder con 20 puntos, seguido por Atlético Tucumán (un partido pendiente), Unión de Santa Fe y Aldosivi, que totalizan 15, mientras que Huracán y Boca reúnen 14 unidades.



Unión se subió al segundo escalón con una contundente goleada como visitante a expensas de Rosario Central, al que aplastó por 4-0 con tantos de Mauro Pittón (12) , Damián Martínez (23 y 84) y Franco Fragapane (59’).



Otro de los escoltas de Racing es Atlético Tucumán, que dejó de ser el segundo en solitario al ceder dos puntos en casa, con un discreto 0-0 frente al colista Lanús en un partido deslucido y escaso en emociones.